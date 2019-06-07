Силуанов обвинил российских бизнесменов в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что предприниматели, недовольные инвестиционными условиями в России, не хотят замечать позитивные изменения в госуправлении и экономике. По его словам, бизнесмены «по-старинке» выводят деньги за границу и в офшоры, вместо того чтобы вкладывать в развитие.

«Мы слышим бизнес и, главное, работаем с ним, но все равно "все плохо". Этот нигилизм в наших умах. Надо нам по-другому взглянуть»,— сказал господин Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума. «Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы — не будем финансировать. Большую часть предпринимателей мы, скажем так, развратили: не буду вкладывать, пока не дадите преференций. И третий бизнес есть, который работает. На него как раз и надо делать ставку»,— добавил он.

В рамках форума участники мероприятия прошли опрос. По его результатам выяснилось: бизнес не верит, что реализация нацпроектов поможет вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых. Кроме того, экономике необходима в первую очередь реформа госуправления. Антон Силуанов посоветовал бизнесменам больше позитива. А со стороны правительства пообещал провести работу, чтобы бизнес поверил в изменения.