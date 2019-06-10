Сеть удержания рисков

В прошлом году рынок электронных продаж вырос вдвое по объему премий, но основная доля продаж, больше 90%, приходится на ОСАГО. Компании обязаны его продавать не только в офисах, но и в сети. Ситуация может измениться с допуском посредников к электронным продажам — такой законопроект уже внесен в Госдуму.

ОСАГО рулит

В 2018 году продажи страховых продуктов через интернет выросли в два раза и достигли 5% от всех взносов — это максимальная доля за все время наблюдений, следует из данных ЦБ. В прошлом году совокупный размер страховых премий составил 1,48 трлн руб., из которых 74,6 млрд руб. было собрано через интернет. Лидерами по размеру взносов по электронным продажам стали «АльфаCтрахование», «РЕСО-Гарантия» и ВСК, доли которых в онлайн-канале продаж составили 16,5%, 15,8% и 9,5% соответственно, свидетельствуют данные ЦБ.

Главной причиной увеличения доли интернет-продаж стало активное развитие электронного ОСАГО, пишет ЦБ в своем обзоре страхового рынка. Регулятор обязал страховщиков продавать электронные полисы ОСАГО с января 2017 года, что сразу сказалось на динамике сборов через интернет. За первый год действия е-ОСАГО размер премий по электронному страхованию вырос на 482% (до 32,2 млрд руб.), доля таких продаж составила 2,5% от совокупных сборов страховщиков, тогда как до появления е-ОСАГО она не превышала 0,5%.

Большая часть премий, собираемых через интернет, приходится на ОСАГО, по данным ЦБ, на этот сегмент приходится 92,7% сборов. У «АльфаСтрахования» в 2018 году значительная часть сборов в онлайн-канале пришлась на е-ОСАГО, которое по сборам выросло в четыре раза, говорит глава департамента электронной коммерции страховщика Антон Косачев. У ВСК на электронное ОСАГО пришлось 92% премий, полученных через интернет, добавляет представитель компании.

Существенный рост продаж е-ОСАГО в 2018 году стал возможен благодаря модернизации IT-системы Российского союза автостраховщиков (РСА), объясняет исполнительный директор союза Евгений Уфимцев. ЦБ обязал РСА обеспечить бесперебойные продажи электронных полисов ОСАГО. По данным РСА, в первом квартале 2019 года половина продаж ОСАГО пришлась на электронные полисы: было заключено 4,25 млн договоров обязательной «автогражданки» в электронной форме. Несмотря на итоги первого квартала, заметного роста доли электронных продаж ОСАГО в 2019 году Евгений Уфимцев не ожидает. Предпосылок для дальнейшего роста нет, а динамика прошлых лет — это эффект низкой базы, замечает он.

Цифровой десант

Среди добровольных видов страхования в России высокой степени цифровизации достиг пока только рынок страхования выезжающих за рубеж, говорит директор по отраслевым решениям в страховании компании КРОК Андрей Крупнов. Сейчас такие полисы часто покупают путешественники, в ряде случаев наличие такой страховки является обязательным условием для получения визы или въезда в страну. Наиболее активное развитие страховых полисов для путешественников через интернет замглавы «Либерти страхования» Александр Остроумов объясняет простотой продукта, его легким и быстрым оформлением для неподготовленного пользователя.

Частично через интернет продается и автокаско, и страхование имущества граждан за счет продвижения коробочных продуктов — такие продукты не требуют предстрахового осмотра, а размер страхового возмещения ограничен. Кроме того, значительный прирост электронных продаж отмечается в сегменте ипотечного страхования.

Для изменения ситуации, в которой ОСАГО занимает практически весь рынок онлайн-продаж, компаниям надо работать над ростом популярности страхования. По словам Антона Косачева, услуги по страхованию находятся далеко не на первом месте у россиян. К тому же страховщики по-прежнему ориентированы на продажи через посредников. Страховое лобби уже обратилось в ЦБ с просьбой поддержать развитие онлайн-страхования и помочь изменить действующее законодательство.

Посредникам—страховым агентам сейчас запрещено заключать договоры в электронной форме. Поправки о допуске брокеров и агентов к онлайн-продажам уже внесены в Госдуму, и страховое сообщество просит ЦБ направить депутатам письмо, которое бы ускорило рассмотрение поправок. Регулятор эту инициативу поддерживает. Принятие закона позволит повысить доступность страховых услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, говорится в годовом обзоре ЦБ.

Допуск агентов к электронным продажам даст новый импульс развитию онлайн-рынка страхования, уверен Антон Косачев. В России около 120 тыс. страховых агентов, говорит президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. «Открытие агентам доступа к электронным продажам положительно скажется на росте агентской сети и развитии портфеля агентов»,— надеется представитель ВСК.

Кроме того, ВСС просит ЦБ содействовать изменению закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». В частности, союз просит увеличить сумму взноса по страховым операциям, которая не требует идентификации клиентов — с 15 тыс. до 100 тыс. руб.

Ранее существовал предел в 30 тыс. руб., но в июне 2009 года он был снижен вдвое, что было связано с усилением контроля со стороны Росфинмониторинга и ЦБ, рассказывает глава «Уралсиб страхования» Мария Мальковская.

Сейчас идентификация покупателя происходит посредством предъявления им паспорта при посещении офиса страховой компании, а при электронном страховании идентификация может осуществляться через портал госуслуг с приложением клиентом скана своего паспорта, объясняет Мария Мальковская. «Ограничение в 15 тыс. руб.— это барьер как для развития полноценного онлайн-страхования, так и для агентских сетей»,— сетует она. В ВСС указывают на то, что ограничение в 15 тыс. руб. не учитывает среднего размера премии по распространенным видам страхования. Например, по автокаско средняя премия в 2018 году составила 35,7 тыс. руб.

Электронное страхование требует существенных трат на создание ИТ-инфраструктуры, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. На начальном этапе становления онлайн-канала значительные расходы приходятся на развитие инфраструктуры и продвижение онлайн-продуктов, объясняет представитель ВСК. Данных о затратах компаний на развитие онлайн-продаж нет, но для рынка в целом счет идет на миллиарды рублей, делает вывод Евгений Уфимцев. На Западе инвестиции в цифровое страхование измеряются уже миллиардами долларов, замечает Андрей Крупнов.

Однако после того как электронные продажи налажены, страховщики начинают экономить: издержки на заключение договоров онлайн минимальны, говорит Алексей Янин. «С каждым проданным электронным полисом эффективность электронного канала продаж возрастает»,— объясняет он. Генеральный директор «Согласия» Майя Тихонова затраты компании на IT-инфраструктуру для развития онлайн-страхования оценивает в 20% расходов компании, еще около 2% потрачено на создание мобильного приложения, которым ее компания обзавелась в 2018 году. Мобильное приложение есть и у ВСК, востребованность услуг через мобильные приложения неуклонно растет, утверждает представитель компании. Он говорит, что с помощью мобильного приложения возможно и урегулирование убытка по автокаско. Но пока мобильные сервисы есть далеко не у всех крупных страховщиков.

Будущее за агрегаторами

В ближайшем будущем стоит ожидать бурного роста страховых агрегаторов, которые перераспределят рынок онлайн-страхования в России в свою пользу, уверен Андрей Крупнов. «Для клиентов это скорее плюс, поскольку агрегаторы дадут им возможность искать наиболее дешевое предложение на рынке быстро и легко»,— говорит он. Продажи полисов онлайн через агрегаторы растут, констатирует заместитель генерального директора «Либерти Страхования» Александр Остроумов. По его мнению, агрегаторы — это партнеры страховщиков, а не полноценные конкуренты. «Агрегаторы конкурируют со страховой компанией только в продвижении услуги, а продуктом, включая цену полиса, лимит выплаты по нему и урегулирование убытков, они не занимаются»,— говорит он.

При этом агенты, для которых страховое лобби продолжает добиваться допуска к электронным продажам, могут лишиться части бизнеса из-за бурного развития агрегаторов. Александр Остроумов считает, что агрегаторы могут оттянуть на себя часть агентских продаж. С ним согласна глава «Ренессанс Страхования» Юлия Гадлиба. «В этом году мы ожидаем серьезного роста по е-ОСАГО через сайты-агрегаторы»,— добавляет она.

Генеральный директор «Cherehapa страхование» (один из крупных онлайн-сервисов по продаже страховых продуктов) Максим Пичугин отмечает, что уже сейчас существенная часть всех продаж добровольных видов страхования компаний идет через платформы агрегаторов. Популярность агрегаторов у потребителей эксперты объясняют их удобством и простотой: на одном сайте можно проанализировать продукт большинства страховщиков. Александр Остроумов считает, что ниша страховых агрегаторов еще не заполнена и продолжает расти.

«Развитие собственной торговой интернет-площадки — непрофильный бизнес для страховщиков»,— говорит Максим Пичугин. Он отмечает, что страховым компаниям удобнее выбрать уже раскрученный ресурс и заключить партнерский договор. Комиссионное вознаграждение, которое получают агрегаторы от страховщиков, в среднем ниже, чем у классических посредников, но растет и приближается к их уровню вознаграждения, говорит Александр Остроумов. Размер вознаграждения агрегаторов зависит от качества продукта и может составлять от 15% до 40%, добавляет Максим Пичугин.

По мнению представителя ВСК, потребуется два-три года на формирование устойчивой модели взаимоотношений между клиентом и страховой компанией через дистанционные сервисы. Тем не менее уже в 2019 году размер премий, собранных через интернет, превысит 100 млрд руб., и лидером, как и годом ранее, останется е-ОСАГО, прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Евгений Шарапов. Будущее страхового рынка за электронными продажами, уверен он. «Компании, которые вовремя не освоят передовые технологии продаж, могут оказаться в стратегическом проигрыше»,— предупреждает эксперт.

Олег Юдин