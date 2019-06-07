БТК холдинг направит на развитие «Меланжиста Алтая» 3 млрд рублей

Группа компаний «БТК холдинг» (Москва) на площадке Барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая» реализует инвестпроект по развитию текстильного производства. Проект предполагает технологическую и техническую модернизацию производства, реконструкцию зданий и сооружений, сообщает пресс-служба краевого правительства. Речь идет о создании современного текстильного производства полного цикла - от переработки хлопкового и синтетического сырья до выпуска готовых тканей. Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб., говорит генеральный директор «БТК холдинг» Михаил Бочаров. В планах компании до 2025 года - увеличение производственных мощностей по выпуску ткани до 35 млн пог. м, пряжи - до 15,4 тыс. пог. м в год.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, реализация проекта предполагает двукратное увеличение рабочих мест на действующем предприятии. По данным компании, будет создано до 2 тыс. рабочих мест.

Барнаульский меланжевый комбинат основан в 1934 году, является одним из крупнейших текстильных предприятий России и единственным за Уралом производителем смесовых и хлопчатобумажных тканей с полным технологическим циклом. Мощность производства -8,1 млн пог. м ткани в год. Выручка в 2017 году – 1,1 млрд руб., чистая прибыль – 6,8 млн руб.

«БТК холдинг» объединяет 12 производственных площадок на территории России и стран СНГ. Основной владелец (99,99%) - Теймураз Боллоев, который также является совладельцем ОО «Аэропорт Геленджик».

Оксана Павлова