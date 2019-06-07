«Сибантрацит» инвестирует до 60 млрд рублей в строительство второго Северомуйского тоннеля

Компания «Сибантрацит» планирует построить вторую очередь Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали. Об в интервью «Первому каналу» рассказал владелец группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов. «Наша компания приняла стратегию, которая предполагает, что мы сами будем «расшивать» узкие места, которые препятствуют нашему росту. Мы предложили в ускоренном порядке построить Северомуский тоннель. Это позволит увеличить пропускные способности РЖД для перевозок на Дальний Восток», - сказал господин Босов. По оценкам компании, стоимость строительства не превысит 60 млрд руб. «У нас создан проектный офис, практически полностью готов бюджет. Ведутся переговоры о заключении контракта на проектирование. Мы надеемся, что уже в этом году будет закуплено оборудование, проходческие щиты и начнется проходка», - сказал Дмитрий Босов.

Северомуйский тоннель открыт в декабре 2003 года. Второй тоннель позволит увеличить провозную способность на БАМе с 16 млн до 100 млн т грузов.

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG. По планам компании, к 2022 году рост ее добычи вырастет до 58 млн т в год.

Оксана Павлова