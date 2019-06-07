«Сибирская аграрная группа» покупает два свинокомплекса в Кузбассе

АО «Аграрная группа» сообщило приобретении двух свинококмплексов в Кемеровской области. По данным компании, речь идет о покупке СПК «Чистогорский» и ОАО «Славино» (свиноводческий цех и 5 000 гектаров пахотных земель). Ранее ФАС согласовало планируемую сделку по покупке 100% «Чистогорского» и сделку по приобретению активов «Славино».

Потенциальные производственные мощности объединенных свинокомплексов составляют 15 тыс. свиноматок в год. «С 3 июня на СПК «Чистогорский» назначено и приступило к операционной деятельности новое руководство. В планах руководства холдинга провести санацию и реконструкцию предприятия, заменить поголовье на высокопородное», - сообщает компания. По ее оценкам, объем производства к концу 2020 года может достигнуть 45 тыс. т свинины в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс» 100% «Славино» принадлежит Рафигу Камбарову , выручка компании в 2018 году – 936 млн руб., чистая прибыль – 31,1 млн руб. 100% СПК «Чистогорский» принадлежали алтайскому ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». Выручка компании в 2017 году – 2 млрд руб., чистая прибыль – 199,9 млн руб.

В составе холдинга «Сибирская аграрная группа» - пять свинокомплексов, птицефабрика и три мясоперерабатывающих комбината. Предприятия компании расположены от Урала до Забайкалья. Общий объем производства свинокомплексов по итогам 2018 года составляет 152 тыс. т свинины в живом весе. В 2017 году выручка составила 6 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб. Основной владелец — Андрей Тютюшев, у которого 50,1%.

Оксана Павлова