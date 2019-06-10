Зашито в ДНК

«Гены собаководов» далеко не единственные загадочные гены в организме человека, обнаруженные учеными в последнее время

Ген человечности

NOTCH2NL — один из немногих генов, который есть у человека, но не работает у обезьян. Предполагают, что именно он когда-то помог нам разойтись с ними на эволюционном пути. Ген отвечает за необычайно крупные размеры человеческого мозга и структуру коры больших полушарий.

Ген толстяков

Oct3, открытый учеными из Университета Циньхуа в Пекине, мешает жировым клеткам сжигать лишние калории и заставляет запасать энергию. Считается, что лекарства, подавляющие работу гена, будут самыми эффективными средствами для похудения.

Ген алкоголизма

Мутации в гене PDRM2 могут приводить к самым тяжелым формам алкогольной зависимости, доказали российские ученые медико-генетического центра Genotek.

Гены сновидений

Гены Chrm1 и Chrm3 контролируют качество сна человека и отвечают за фазу быстрого сна, когда мы видим сны, утверждают японские ученые из Токийского университета. Его поломка лишает человека возможности погружаться в сновидения и грозит психическими расстройствами.

Ген качков

Ученые из Гарвардского университета (США) открыли ген JNK, который отвечает за рост мышц после интенсивных физических нагрузок. Если он не активен, то человеку чрезвычайно сложно добиться рельефной мускулатуры.