Возраст отсечения

На российском рынке труда установился критический возраст работников, после которого не растут зарплаты и трудно устроиться на новую работу

4

соискателя из 100 могут устроиться на новую работу после 45 лет через кадровые агентства

3%

соискателей старше 45 лет находят новую работу через интернет-сервисы

80%

работодателей признают факт дискриминации людей в возрасте 45+

На 25–30%

снижаются зарплаты работников после 45 лет

Источник: Карьерист.ру