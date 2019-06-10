Возраст отсечения

На российском рынке труда установился критический возраст работников, после которого не растут зарплаты и трудно устроиться на новую работу
4
соискателя из 100 могут устроиться на новую работу после 45 лет через кадровые агентства
3%
соискателей старше 45 лет находят новую работу через интернет-сервисы
80%
работодателей признают факт дискриминации людей в возрасте 45+
На 25–30%
снижаются зарплаты работников после 45 лет
Источник: Карьерист.ру
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