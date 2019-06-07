«Исламу» отказано в мечети

В селе Турбаслы Иглинского района Башкирии идет спор за право собственности на мечеть, построенную в начале 2000-х годов на пожертвования граждан. В 2007 году после банкротства компании-застройщика права на храм перешли к компании «Акбердинский», аффилированной с тогдашним главой администрации района Ришатом Исхаковым, а позже — к нему самому. Местная религиозная организация «Махалля Ислам», опасаясь произвола собственника, пыталась лишить его прав на здание через суд, мотивируя это тем, что они были оформлены с нарушением закона. Суды двух инстанций заняли сторону господина Исхакова. Он сам заявляет, что готов уступить мечеть муниципалитету.

Две инстанции арбитражного суда отказали мусульманской религиозной организации «Махалля Ислам», зарегистрированной в селе Турбаслы Иглинского района, в иске о ничтожности сделок 2007–2013 годов, в результате которых местная мечеть оказалась в собственности бывшего главы администрации Иглинского района Ришата Исхакова. Господин Исхаков руководил администрацией в 2000–2010 годах. Право собственности на мечеть он, как следует из материалов дела, получил в 2013 году, а до этого она принадлежала аффилированной с семьей чиновника компании «Акбердинский». В свою очередь, «Акбердинский» получил мечеть в 2008 году от обанкротившегося застройщика храма — дочерней компании «Баштрансгаза» ООО «Уфаагрогаз». В 1995–2000 годах Ришат Исхаков руководил подсобным предприятием «Уфаагрогаза». ООО «Акбердинский», по данным kartoteka.ru, через два ООО принадлежит Ришату Исхакову и его сыну Ильшату. Условия сделок в материалах дела не раскрываются.

В суде представитель «Махалля Ислам», депутат Акбердинского сельсовета Ильдус Мулюков заявил, что здание мечети было построено в 2004 году на пожертвования местных жителей и мусульман из Египта. ООО «Акбердинский», по мнению истца, получило права на здание по решению Иглинского районного суда.

Также Ильдус Мулюков рассказал суду, что религиозной организации стало известно о праве собственности экс-главы на мечеть лишь в 2018 году, когда община попыталась зарегистрировать объект на себя. В «Махалля Ислам» уверены, что в 2008 году ООО «Акбердинский» не могло оформить право собственности через суд. Доследственная проверка, проведенная иглинским отделом МВД, установила, что с таким иском в суд предприятие не обращалось, решение по такому заявлению судом не выносилось.

По факту мошенничества и подделки документов о праве собственности на мечеть было возбуждено уголовное дело, но позже оно было закрыто за истечением срока давности, следует из материалов арбитражного дела.

Арбитражный суд Башкирии в марте, отказывая в иске религиозной организации, отметил, что она не является стороной оспариваемых договоров и не предоставила доказательств того, что мечеть строилась на средства мусульманской общины. Кроме того, указал суд, Ришат Исхаков не препятствует общине пользоваться мечетью.

Апелляционная инстанция, чье постановление было опубликовано вчера, согласилась с мнением первой инстанции.

В «Махалля Ислам» намерены оспаривать решение в кассации.

«Вопрос элементарный: завтра Исхаков придет и закроет мечеть, заявив, что это его собственность. И что делать людям, которые вкладывали деньги в ее строительство?» — отметил Ильдус Мулюков.





Собеседник уверен, что при продаже здания были допущены нарушения. «Уфаагрогаз», по его словам, продавал имущество в нарушении закона «О банкротстве» — без торгов.

В настоящее время, добавил собеседник, второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ. В деле, по его словам, фигурирует более 800 «поддельных решений» Иглинского райсуда, на основании которых в собственность бывших высокопоставленных чиновников и силовиков были оформлены участки и недвижимость. «Мы полагаем, что решение суда по мечети — одно из них»,— сказал господин Мулюков.

Ришат Исхаков вчера заявил „Ъ“, что удивлен претензиям в свой адрес. Конфликта с прихожанами нет, мечетью полностью распоряжается община, сказал он. Экс-глава пояснил, что ООО «Акбердинский» покупало храм в составе единого лота у «Уфаагрогаза», куда входили также другие непрофильные активы, например, водонапорные башни и дороги. Он добавил, что в ближайшее время планирует передать мечеть муниципалитету.

В пресс-службе СУ СК на вопросы о расследовании уголовного дела по факту подделки решений Иглинского райсуда не ответили, сославшись на тайну следствия.

Председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Вячеслав Пятков сообщил „Ъ“, что в курсе конфликта вокруг мечети, но «он вскоре будет исчерпан». «Вопрос практически решен. Бывший глава согласился передать мечеть. Мечети не должны быть в частных руках, они должны передаваться в религиозные организации»,— отметил господин Пятков. По его словам, в Башкирии было семь мечетей, принадлежащих частным лицам: сейчас их осталось три.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров полагает, что у общины практически нет шансов на пересмотр решения в кассации. «Суд может вернуть дело на новое рассмотрение, если будет доказано, что нижестоящие инстанции допустили серьезное процессуальное нарушение, например не исследовали какой-то из доводов истца. Но даже в этом случае шансы на удовлетворение иска невысоки,— отмечает эксперт. — У истца было бы больше шансов, если бы он подал виндикационный иск — об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Но для этого общине нужно предоставить суду доказательства того, что мечеть строилась на их средства. К сожалению, в этом судебном процессе такие документы предоставлены не были».

Булат Баширов