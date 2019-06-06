«Перекресток» накормит россиян в рассрочку

Сеть супермаркетов «Перекресток», которая входит в X5 Retail Group, готовится запустить виртуальную карту совместно с банком БКС. По ней потребители смогут покупать продукты в рассрочку. Карту можно будет оформить по паспорту в любом магазине сети. Примечательно, что опцию рассрочки уже предлагает конкурент X5 Retail Group — группа «Дикси».

Выгодна ли такая услуга ритейлерам? Выбор «Перекрестка» для запуска проекта сомнителен, но в других супермаркетах введение рассрочки может привлечь дополнительных клиентов и повысить продажи, считает гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков: «Целевая аудитория "Перекрестка" — это в принципе достаточно обеспеченные люди. Если у потребителей возникнут какие-то трудности, они, скорее всего, переориентируются на другие магазины, такие как "Пятерочка", "Карусель", "Магнит", "Лента". Предложения тех или иных программ рассрочки, если у покупателя нет средств на продукты, вполне актуальны. В России две трети населения до сих пор живет от зарплаты до зарплаты без каких-либо накоплений. Если брать наши города-миллионники и другие, там ритейлеры очень четко замечают зависимость роста продаж от выплат заработных плат и авансов на предприятиях».

В начале года ритейлеры жаловались на отсутствие денег у россиян. По данным опроса Высшей школы экономики, больше половины крупных сетей назвали недостаточный спрос своей главной проблемой. Введение рассрочки на покупку еды — это рискованный инструмент, считает директор Союза независимых сетей Сергей Кузнецов: «Когда мы продаем еду в кредит — это признак не очень хорошего состояния рынка. Вполне возможно, что большое количество людей воспользуется этой услугой. Конечно же, риски с точки зрения суммы, которая выпадает на каждого покупателя, могут быть небольшими, но в любом случае это будет увеличивать кредитную нагрузку, в том числе на тех, кто взял в кредит что-то из товаров длительного пользования».

Рассрочка позволит продуктовым супермаркетам в краткочроной перспективе привлечь новых клиентов, но серьезно заработать на этом магазины не смогут, убежден портфельный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: «Сама по себе идея карт рассрочки пришла из Аргентины: в какой-то период времени наши экономики были похожи.

При высоком уровне инфляции рассрочка очень выгодна, поскольку вы зарабатываете на том, что деньги со временем теряют свою стоимость.

Однако сейчас в России мы постепенно переходим к низкой инфляции, так что особой необходимости в этой услуге нет. Помимо этого, сейчас активно развивается сегмент кредитных карт. По сути, это та же самая рассрочка, но на любой товар. Поэтому я отношусь к этому скептически, мне кажется, что это не тот сегмент бизнеса, где можно заработать в долгосрочной перспективе».

По данным исследовательского центра «Ромир», число россиян, которые экономят деньги, выросло за последний год до 83%. На еде экономит почти четверть граждан.

Яна Пашаева