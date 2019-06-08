Народному Комиссару Внутренних Дел СССР — Генеральному Комиссару государственной безопасности — Н. И. Ежову От арестованного Туполева А. Н.

Предложение

Полностью сознавая всю свою вину перед советской страной, партией и правительством, чистосердечно раскаиваясь во всех своих преступлениях, я предлагаю реализовать ниже изложенное и прошу разрешить мне принять участие в этой работе и тем дать мне возможность помочь делу укрепления обороны Советского Союза.

Предлагаю спроектировать и построить:

1. Самолет «атаки».

Самолет атаки представляет из себя двухмоторный, двухместный скоростной самолет с мощным, концентрированным в фюзеляже вооружением для борьбы с бомбардировщиками противника и атаки особо важных земных целей. Самолет атаки с небольшими изменениями может быть использован как пикирующий бомбардировщик по судам и другим военным объектам.

2. Самолет сопровождения средней дальности.

На базе американской техники (лицензия Северского) предлагаю построить самолет сопровождения бомбардировщиков с дальностью до 2000–2500 километров. Тот же самолет c незначительными изменениями может быть использован как легкий быстроходный штурмовик.

3. Совместно с мотористами и самолетчиками разработать мощный мотор воздушного охлаждения на 1300–1500 лошадиных сил на базе мотора «Райт Циклон» с постройкой опытных моторов и серии на заводе №24.

Для скорейшего и правильного решения поставленных задач полагал бы правильным:

1. Подчинить НКВД опытный завод №156 (бывший опытный завод ЦАГИ).

2. Создать специальное конструкторское бюро при заводе №156 с переводом в него необходимых специалистов, находящихся в распоряжении НКВД.

3. Для разработки мощного мотора в ОКБ на заводе №156 создать группу мотористов из лиц, находящихся в распоряжении НКВД, и разрешить привлекать для работы необходимых специалистов с воли и завода №24.

4. Для подготовки чертежей и передачи на серийные заводы и разработки вопросов технологии создать в ОКБ на заводе 156 группу производственников из числа лиц, находящихся в распоряжении НКВД.

Привожу более подробные соображения по каждому из указанных выше объектов.

I. Самолет атаки

Из опыта войны в Италии видно, что налеты бомбардировщиков необходимо вести в сопровождении истребителей. Самолеты сопровождения вступают в бой с истребителями защиты, а бомбардировщикам удается произвести бомбометание, если же одноместные истребители и прорываются до бомбардировщиков, то благодаря недостаточно мощному огню и недостаточной его концентрации бомбардировщики все-таки уходят. Так получается даже с такими тихоходными и плохо защищенными бомбардировщиками, как «Юнкерс».

Я пришел к выводу, что кроме одномоторных истребителей необходимо создать специальные самолеты атаки с мощным и концентрированным огнем (последнее очень важно).

Самолеты атаки, после того как одноместные истребители вступили в бой с истребителями сопровождения, нападают непосредственно на бомбардировщики и, имея большое преимущество мощного концентрированного огня, наносят им поражение.

Самолет атаки представляется в следующем виде:

1.моторов 2 штуки М-103 или М-105;

2.экипаж 2 человека;

3.вооружение 2 пушки ШВАК 20 мм и 4–6 пулеметов СН или ШКАС;

4.скорость не менее 500 км в час;

5.дальность нормальная 750 км, с перегрузкой — 1500 км.

Так как все вооружение сосредоточено в центре самолета, огонь получается и мощный, и концентрированный.

Такие самолеты будут представлять большую силу для защиты против бомбардировщиков таких центров, как Ленинград и другие, и для борьбы с бомбардировщиками в наиболее важных участках фронта.

Другие виды использования самолета «атаки».

Так как прочность самолета атаки должна быть высокой, как самолета истребительного типа, то его можно с незначительными изменениями обратить в пикирующий бомбардировщик для борьбы с флотом и для разрушения основных сооружений, как то: мосты, плотины, центральные станции и т. д.

Двухмоторный самолет удобнее для пикирующего бомбардировщика, чем одномоторный, где сбрасыванию бомб мешает пропеллер. При двухмоторной машине бомбам, подвешенным под фюзеляжем, при сбрасывании винты не мешают.

Под самолет можно подвесить бомбы весом 250 и 500 килограмм. Этот размер бомб достаточен для большинства судов и технических сооружений, а меткость попадания с пикирования, по сравнению с обычным бомбардировщиком, возрастет в несколько раз.

Использование самолета атаки как штурмовика.

Самолет атаки, обладая мощным огнем и большой скоростью, может быть использован как штурмовик для атаки земных целей особо важного значения, как то: самолеты противника на аэродроме и т. д.

Для защиты экипажа от пуль с земли сиденья летчика, а возможно и наблюдателя, будут сделаны бронированными.

Задача бронированных сидений для штурмовиков была выдвинута Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и во исполнение его задания решение этой задачи нами доведено до такого состояния, что можно применять бронированные сидения на штурмовиках.

II. Самолет сопровождения средней дальности

Вопросу сопровождения бомбардировщиков Иосиф Виссарионович Сталин уделяет особое внимание. Бомбардировщики нуждаются в сопровождении для защиты от истребителей противника.

На малые дистанции, порядка 200–300 километров, сопровождать могут нормальные истребители. Увеличением размеров баков можно несколько повысить дальность.

Дальнейшее увеличение дальности обычного истребителя невозможно из-за чрезмерной нагрузки на квадратный метр несущей поверхности.

Самолет типа Северского обладает увеличенной несущей поверхностью крыльев, что позволяет взять добавочное горючее и увеличить его дальность.

Я предлагаю на базе американской техники (лицензия Северского) создать самолет сопровождения с максимальной дальностью до 2000–2500 километров при максимальной скорости 450–480 километров при сравнительно неплохой маневренности.

Создание такого самолета, помимо получения нужной машины, будет способствовать внедрению американской техники на наши заводы.

Использование самолета сопровождения, как легкого штурмовика.

Испанская война (гражданская война в Испании 1936–1939 годов.— “Ъ”) показала, что скорость штурмовиков имеет решающее значение на поражаемость с земли.

Самолет сопровождения с незначительными изменениями может быть обращен в легкий штурмовик средней дальности при большой скорости полета.

При постановке добавочных пулеметов (4 ШКАС или СН) и при установке бронированного сидения для летчика получим легкий штурмовик со следующими ориентировочными данными:

1. скорость 440–480 км/ч;

2. дальность 1000 км;

3. дальность с перегрузкой 2000 км;

4. пулеметов 4 штуки;

5. мотор М62 или М87.

III. Мощный мотор воздушного охлаждения на 1300–1500 лошадиных сил

Как показала испанская война, моторы воздушного охлаждения имеют громадное преимущество перед водяными из-за их меньшей поражаемости. Для тяжелых и средних бомбардировщиков (2-х и 4-х моторных) необходим мощный мотор воздушного охлаждения, и его можно и нужно создать на базе мотора «Райт Циклон».

Если создать такой мотор в виде 14-цилиндровой двухрядной звезды, то можно получить мощность в 1300–1500 лошадиных сил.

Я предлагаю создать такой мотор совместными силами мотористов и самолетчиков.

При совместной проработке автоматически будут учтены все нужды самолета и все то хорошее, что может дать моторная техника.

Постройку мотора следует выполнить на заводе №24.

Разработку конструкции мотора следует провести в особом конструкторском бюро завода №156 с привлечением специалистов с воли и с завода №24.

При этих условиях мотор будет сделан хорошо и в короткие сроки.

14 января 1938 год. А. Туполев.

ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 5. Пор. 201. Л. 315–321.