Google совершила крупнейшую за пять лет сделку

Google объявила в четверг, 6 июня, что договорилась о покупке компании Looker, работающей в сфере облачных решений. Сумма сделки составит $2,6 млрд и будет полностью оплачена наличными средствами. После завершения сделки, намеченного на конец этого года, Looker войдет в состав Google Cloud.

Покупка Looker станет крупнейшей сделкой для Google с 2014 года, когда американская корпорация приобрела Nest, производителя умных термостатов и прочих устройств для умного дома, за $3,2 млрд. Кроме того, это первая сделка Google Cloud под руководством Томаса Куриана.

Looker — американская компания, основанная в 2012 году, которая разработала собственную платформу для бизнес-аналитики, которой, по данным самого стартапа, пользуются около 1,7 тыс. компаний, включая Amazon, Sony, IBM и Lyft.

Кирилл Сарханянц