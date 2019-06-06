Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля. «Пока исходя из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, исходя из мировых цен нефти оснований, чтобы продлевать соглашение после 1 июля, нет»,— сказал господин Козак в интервью телеканалу «Россия-24» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вице-премьер заявил, что правительство и нефтяной сектор все равно выполнят свои обязательства. «Мы об этом договорились — о том, что рост цен не будет превышать инфляцию. Мы подготовили правительству корректировки закона, Налогового кодекса, корректировки того демпфера, который был введен еще в прошлом году, и обновленный демпфер позволяет нам уверенно говорить о том, что мы эти обязательства выполним»,— сказал вице-премьер.

Напомним, после того как весной 2018 года цены на бензин резко выросли, правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета.

Подробнее о заморозке цен на топливо — в публикации “Ъ” «Бензину облегчат социальную нагрузку».