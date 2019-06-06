S7 предложила заменить посадочные талоны технологией Face ID

Контроль при посадке в самолеты станет удобнее для пассажиров, если вместо посадочных талонов использовать технологию Face ID для распознавания лиц, считают в авиакомпании S7. «Мы предлагаем оптимизацию сервисов, принятие решений с помощью искусственного интеллекта среди новых сервисов — Face ID, когда пассажир проходит к самолету, ни разу не доставая посадочный талон»,— заявил замдиректора S7 Павел Воронин на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по РБК).

Обслуживание такого сервиса обойдется до 100 млн руб. в год, сообщил господин Воронин. По его словам, нигде в мире такие технологии пока не реализованы, так что Россия может стать первой страной, которая использует Face ID при регистрации на рейсы.

В феврале 2019 года пассажирам разрешили проходить в стерильную зону аэропорта по электронным посадочным талонам. До этого документ нужно было распечатывать.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Посадочные талоны перетекают в электронный формат».