И рыбкой сесть

В Новосибирске суд рассмотрел дело о крупной афере, жертвами которой стали бывший министр строительства и ЖКХ Новосибирской области Денис Вершинин и его мать. Они заняли своей знакомой предпринимательнице — владелице и директору «Новосибирской рыбной компании» Ларисе Степановой — 15 млн руб. под 60% годовых, но заемщица одолженные деньги не вернула. Ларису Степанову суд признал виновной в особо крупном мошенничестве и назначил три года колонии.

Железнодорожный райсуд Новосибирска в четверг вынес приговор по делу о хищении 15 млн руб. у экс-министра строительства и ЖКХ Новосибирской области Дениса Вершинина, ныне занимающего пост гендиректора АО «Транссервис», и его матери Галины Вершининой. Как указывается в материалах следствия, осенью 2015 года с просьбой одолжить крупную сумму к ним обратилась старая знакомая Лариса Степанова — владелица «Новосибирской рыбной компании», занимавшейся оптовой торговлей свежемороженой рыбой. Предпринимательница уверяла, что бизнес приносит неплохой доход, активно развивается, но у фирмы недостаточно оборотных средств. Бывший министр, говорится в деле, занял Ларисе Степановой 12,2 млн руб. Сумму в размере 2,8 млн руб. ей одолжила мать чиновника. Деньги Вершинины ссудили под процент значительно выше банковского — 60% годовых. На протяжении нескольких месяцев предпринимательница аккуратно выплачивала обещанные по договору проценты, но потом прекратила.

Спустя два года Ларису Степанову привлекли к уголовной ответственности: по версии следствия, мошенническая схема была реализована ею под видом гражданско-правовой сделки. Как говорится в деле, предпринимательница и ее компания были неплатежеспособны задолго до указанных событий. С предъявленным обвинением Лариса Степанова не согласилась. Вернуть кредиторам деньги с процентами она собиралась с заработков на лососевой путине, однако этим планам не суждено было сбыться. По словам обвиняемой, она довольно длительное время находилась на лечении и восстановлении здоровья после нападения неизвестного. Следующая рыбная путина была не слишком успешной. Предпринимательница уверена: если бы следователи оставили ее на свободе (она находилась под домашним арестом), она смогла бы выплатить долги.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал положительные характеристики Ларисы Степановой со стороны соседей и серьезные проблемы со здоровьем. Как рассказала „Ъ“ помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Ася Овчинникова, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения) предпринимательнице назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд изменил обвиняемой меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Гражданский иск Вершининых к заемщице был удовлетворен ранее в гражданском процессе.

Константин Воронов