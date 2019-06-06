«Транснефть» хочет получить контроль над пунктами приема нефти

Глава «Транснефти» Николай Токарев считает, что компания должна сама управлять пунктами приема нефти. «Все частные пункты приема нефти надо отдать в операторство "Транснефти"»,— заявил господин Токарев изданию РБК. По его словам, это поможет избежать поступления некачественной нефти в магистральные трубопроводы, оператором которых является «Транснефть».

Николай Токарев отметил, что меры по технологическому и нормативному контролю качества нефти содержались в законопроекте «О магистральном трубопроводном транспорте», который они хотели принять. «Но первые, кто выступил против,— уважаемые "роснефтевые" друзья и ФАС: это, мол, приведет к росту тарифов, потребует закупки оборудования, реагентов, найма персонала»,— отметил господин Токарев.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти задержали четырех человек.

Подробнее о развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Хлорная нефть оказалась не столь ущербной».