«Квадра» пообещала направить на развитие теплоснабжения Липецкой и Орловской областей около 5,6 млрд рублей

В ближайшие пять лет объем инвестиций ПАО «Квадра» в развитие теплоснабжения Липецкой и Орловской и областей может составить порядка 5,6 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании по итогам подписания на ПМЭФ соглашений о сотрудничестве с руководителями регионов. Так, в Липецкой области, по данным «Квадра», инвестиции компании в инфраструктуру оцениваются на уровне 2,6 млрд руб., а на Орловщине в «повышение качества и надежности теплоснабжения» может быть вложено 3 млрд руб. За последние три года «Квадра», напомнили в компании, уже направила на реконструкцию и ремонты теплосетевого комплекса в Липецкой области - 2,5 млрд руб., в Орловской - 697 млн. В первом регионе энергетики, в частности, переложили 72 км теплосетей, во втором - 25,9 км.

О том, как «Квадре» предлагают стать монополистом на теплоэнергетическом рынке Воронежа, в материале “Ъ-Черноземье” «Одиночество в котельной».

Владимир Зоркий