В РАИП Башкирии остались не освоены 6 млрд рублей

Башкирия в 2018 году не смогла освоить 6 из 19 млрд руб., предусмотренных в Республиканской адресной инвестиционной программе, заявила сегодня на заседании комитета по бюджету в Курултае начальник управления госпрограмм минэкономразвития Светлана Малинская. По ее словам, в структуре неосвоенных средств 2 млрд руб. это деньги, которые поступили только в текущем году по госконтрактам, заключенным в прошлом, 4 млрд руб. — средства, которые были «не доведены и не освоены». Более 2 млрд руб. неизрасходованной суммы были запланированы на объекты, приуроченные к празднованию столетия республики, в частности, на школу в Инорсе, поликлиники в Чекмагуше и Бирске. По этим проектам поздно поступили заключения госэкспертизы, в том числе из-за низкого качества проектно-сметной документации и неисполнения обязательств подрядчиками, отметила докладчица. Еще 1 млрд руб. закладывался в РАИП на реализацию приоритетных инвестпроектов. Каких именно, госпожа Малинская не уточнила. В результате в текущем году непотраченные средства программы частично были направлены (690 млн руб.) на покупку автобусов, частично — на финансирование объектов к столетию, на которые они изначально предназначались.

В текущем году бюджет РАИП составляет 27,5 млрд руб. За пять месяцев объем финансирования составил только 4 млрд руб., или 14%.

Показатели исполнения программы раскритиковала председатель комитета, экс-министр финансов Рида Субханкулова. Она обратила внимание на то, что «разницы в (темпах.— “Ъ-Уфа”) освоения между прошлым годом и текущим практически нет». «Здесь сидят депутаты, которые эти деньги зубами вырывали»,— возмутилась депутат. Объем зарезервированных в РАИП средств без указания, на какие цели они предназначены, — 5 млрд руб., по мнению Риды Субханкуловой, избыточен: «Резерв может быть, если вы точно знаете, куда будут направлены средства. А если не знаете куда, зачем мы их держим? На будущие инвестпроекты, о которых мы еще не знаем?». Светлана Малинская ответила, что основная часть финансирования из РАИП придется на конец года. «5 млрд рублей мы планируем направить на решение проблемы дольщиков, работы на набережной, ремонт инженерной инфраструктуры в районах и ремонт школы №44 в Уфе»,— добавила она.

Дарья Кучеренко