«Новотранс» и Ленобласть договорились о строительстве вагоноремонтного завода за 1,5 млрд рублей

ООО «Балтийский вагоноремонтный завод "Новотранс"» и правительство Ленинградской области в рамках ПМЭФ-2019 заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам создания и развития промышленной инфраструктуры на территории Волосовского района Ленобласти. Речь идет о проекте строительства Балтийского вагоноремонтного завода «Новотранс». Документ подписали генеральный директор БВРЗ Дмитрий Перфильев и губернатор Леобласти Александр Дрозденко.

По словам господина Перфильева, в настоящий момент на объекте проводятся проектно- изыскательские работы. В ближайшее время компания начнет готовить производственную площадку к строительству завода. Выход на проектную мощность (25-30 тыс. отремонтированных вагонов и порядка 36 тыс. колесных пар ежегодно) планируется на второе полугодие 2021 года. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей.