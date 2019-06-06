Подписан специнвестконтракт на реализацию нового проекта «Метафракса»

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) о реализации проекта по строительству в Губахе промышленных установок формалина и параформальдегида. Соглашение заключено между Пермским краем и ПАО «Метафракс» сроком на девять лет. Подписи под документом поставили губернатор Прикамья Максим Решетников и генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут.

Мощность установки параформальдегида составит 30 тыс. тонн в год. Кроме того, инвестиционный проект предполагает строительство установки по производству формалина мощностью 180 тыс. тонн в год. Проект общей стоимостью более 5,2 млрд руб. планируется завершить до конца 2021 года. За время действия СПИК налоговые поступления в бюджет Пермского края составят около 100 млн руб.

«Для Губахи очень важно создание 30 новых, высокооплачиваемых рабочих мест. Они будут высокотехнологичными, что привлечет в город молодых профессионалов,— заявил губернатор Максим Решетников.— Кроме того, новое производство ориентировано на импортозамещение и повышение экспорта — около половины продукции будет отправляться за границу. Край, конечно, в этом заинтересован, потому что к 2024 году в рамках нацпроекта предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7695 млн долларов».

«Сегодня инвестиционный портфель „Метафракса“ превышает 75 млрд руб. без учета НДС. Реализация инвестпроектов и строительство новых производств обеспечит дополнительные налоговые отчисления в соответствующие бюджеты Российской Федерации, Пермского края и городского округа г. Губаха, а также поспособствует общему социально-экономическому развитию региона»,— отметил председатель совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян.