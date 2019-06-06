Алекперов считает приемлемой скидку на загрязненную нефть в $15 за баррель

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов счел справедливым предоставить скидку покупателям нефти, пострадавшим от загрязнения в трубопроводе «Дружба». В интервью Reuters в рамках Петербургского международного экономического форума он сказал, что размер скидки может быть примерно $15 за баррель.

«Я считаю, что вокруг этой цифры где-то и будет, но не выше»,— отметил господин Алекперов. Также глава ЛУКОЙЛа напомнил, что «Транснефть» «дала гарантию, что она компенсирует все потери, которые понесут нефтяные компании». «Но я считаю, тут не должна учитываться упущенная выгода, только прямые потери, которые требуются на восстановление оборудования, если оно было испорчено. Только то, что имеет прямолинейное значение. Потому что упущенная выгода — это понятие очень абстрактное»,— уверен он.

На вопрос об имиджевых потерях России в связи с ситуацией с «Дружбой» Вагит Алекперов ответил, что «их нет», так как «это чрезвычайная ситуация». Он подчеркнул, что «никто в мире не делает ежесуточные анализы на хлорорганику», а «следственные органы разбираются, как она попала туда».

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями.В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти задержаны четыре человека.

Подробнее о развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Хлорная нефть оказалась не столь ущербной».