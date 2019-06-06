Краснодарская сеть аптек «Апрель» приобрела «Эскулап» из Набережных Челнов

Аптечная сеть «Апрель» краснодарского бизнесмена Вадима Анисимова приобрела сеть «Эскулап» из Набережных Челнов по переуступке прав аренды. Об этом сообщает издание Vademecum со ссылкой на представителя «Апреля».

По данным издания, на 1 января 2019 года сеть «Эскулап» состояла из 21 аптеки. В рейтинге Vademecum «ТОП-200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года «Эскулап» занял 182-е место с выручкой в размере 450 млн руб., а «Апрель» – 8-е место с выручкой в 31 млрд руб. Сообщается, что по аналогичной схеме «Апрель» в 2018 году приобрел крупнейшую в Татарстане сеть «Казанские аптеки».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фармацевтическая компания “Апрель”» зарегистрирована в Краснодаре в 2003 году. Уставный капитал общества – 22,3 тыс. руб. Стопроцентным собственником и директором компании является Вадим Анисимов. Ему же принадлежат более трех десятков аптечных сетей и складов в различных городах России.

Дмитрий Михеенко