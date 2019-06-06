Олег Сорокин помог бюджету Российской Федерации

Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, осужденный на 10 лет заключения за похищение человека и получение взятки в виде услуги от Мансура Садекова, выплатил назначенный ему по второму эпизоду обвинения штраф. «30 апреля 2019 года дополнительное наказание в виде штрафа в размере 460,8 млн руб. исполнено. Штраф уплачен в полном объеме», – сообщили “Ъ-Приволжье” в Нижегородском районном суде, уточнив, что по Бюджетному кодексу РФ штрафы зачисляются в доход федерального бюджета.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, отбывать наказание Олега Сорокина отправили в исправительную колонию №27 в поселке Лесной Верхнекамского района на севере Кировской области. Ранее там располагался центр одного из крупнейших лагерей в системе ГУЛАГ.

Напомним, что проживающий во Франции его приятель Мансур Садеков, на показаниях которого Олега Сорокина и осудили на взятку, по тем же самым обстоятельствам в 2014 году был осужден за попытку коммерческого подкупа руководства ЗАО «Вектрон». В итоге Мансура Садекова приговорили к выплате штрафа в 307,2 млн руб. Однако от него бюджет денег не дождался. Неоплаченный штраф долго числился в базе исполнительных производств ФССП, а потом должник Садеков попал под амнистию, и его освободили от уплаты.

Подробнее о деле Олега Сорокина – в материале “Ъ-Приволжье” «Экс-главе Нижнего Новгорода обозначили заключительную перспективу».

Иван Сергеев