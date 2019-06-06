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Агрокомплекс «Ростовский» оштрафовали на 200 тыс. рублей за кустарники на участке

Сотрудники россельхознадзора и прокуратуры проверили участок площадью 6 га в Матвеево-Курганском районе, принадлежащий ООО «Агрокомплекс Ростовский» и обнаружили многочисленные очаги зарастания кустарниками. Об этом сообщает пресс-служба управления россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. В сообщении сказано, что такое количество кустарника на участке лишает землю плодородия и нарушает баланс полезных для растений микроэлементов. На «Агрокомплекс Ростовский» составили административный протокол за невыполнение обязанностей по охране почв (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ) и оштрафовали компанию на 200 тыс. руб.

Дарья Голякова


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