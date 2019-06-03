Кронштадт планируют сделать крупнейшим в мире музеем

Сроки реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Кронштадт. Остров фортов» оценили в пять лет. В течение этого времени на острове Котлин появятся крупнейший в мире музей военно-морского флота, океанариум, дайвинг-центр, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также различные научные и образовательные площадки. Кроме этого, предполагается, что после реставрации доступными для жителей и гостей города станут исторические форты «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I».

«Проект рассчитан в среднем на пять лет. Сдаваться он будет, безусловно, поэтапно»,— заявила журналистам представитель рабочей группы по развитию туристско-рекреационного кластера города Кронштадт Марика Коротаева, которую цитирует ТАСС.

По словам председателя комитета по туризму Петербурга Евгения Панкевича, за 2018 год Кронштадт посетило около 1,5 млн туристов. Согласно планам Смольного, реализация проекта туристско-рекреационного кластера позволит увеличить турпоток до 5 млн человек в год.

Проект будет представлен в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума.