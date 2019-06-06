Верховный суд предлагает отменить срок давности по налоговым преступлениям

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством. Как сообщает газета «Ведомости», об этом говорится в разъяснении к проекту постановления пленума Верховного суда, который планируется сегодня обсудить.

Представитель Верховного суда Павел Одинцов отметил, что новое постановление отличается от принятого в 2006 году тем, что в нем есть указание: «Срок давности исчисляется с момента добровольного погашения налоговой задолженности, то есть пока лицо не погасило налоговый долг, срок давности не начинает отсчитываться». Он добавил, что в проект могут быть внесены изменения, так как в четверг состоится только первое его рассмотрение.

Издание отмечает, что преступления, которые считаются оконченными с момента неуплаты налогов в установленный срок, являются длящимися, поэтому «срок давности уголовного преследования по ним исчисляется с момента фактического прекращения преступной деятельности, то есть со дня добровольного погашения либо взыскания недоимки». Как отметил Вадим Зарипов из «Пепеляев групп», «фактически это означает отмену срока давности», так как станет возможным привлечение за неуплату налога даже спустя десять лет.