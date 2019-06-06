«Роснефть» может приобрести четыре компании холдинга ПТК

По данным «Ъ», госкорпорация «Роснефть» ведет переговоры о покупке крупнейшего в Санкт-Петербурге независимого топливного оператора — Петербургской топливной компании. Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм». Сделка может быть совершена в ближайшие несколько месяцев, сообщил «Ъ» источник на рынке и подтвердил собеседник, близкий к руководству ПТК. В свою очередь, в «Роснефти» данную информацию пока не комментируют.

Аналитики затрудняются оценить стоимость сделки с учетом ситуации на рынке и непростой истории самой ПТК. Ряд источников «Ъ» говорят, что речь может идти о десятках миллиардов рублей. В случае если сделка состоится, «Роснефть» увеличит свою сеть АЗС в России на 5% и займет 27% рынка Петербурга.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо с большой историей».