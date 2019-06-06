Полиция задержала молодого человека, вскрывшего автомобиль шеф-редактора Znak.com

Сотрудники полиции задержали молодого человека, проникшего сегодня утром в автомобиль шеф-редактора Znak.com Дмитрия Колезева, сообщил руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых. «Молодой человек 1994 года рождения. Мотив его действий устанавливается»,— сообщил он.

Инцидент произошел утром 6 июня. По словам господина Колезева, он обнаружил в своем автомобиле молодого человека. «Утром ситуация: выхожу к машине, чтобы ехать на тренировку. Заднее стекло разбито. Вокруг раскиданы вещи из салона и какой-то мусор. Внутри на водительском месте сидит человек. Кажется, спит. Вызываю полицию. Жду наряд. В этом время человек начинает вылезать из машины. Я включаю камеру и иду к нему. Он явно не очень вменяемый, но на ногах стоит. Спрашиваю: ты кто такой? Он отвечает: “Я за сквер”. На просьбу назвать имя и фамилию, молодой человек ответил, что он “Евгений Брацун”»,— приводит слова Дмитрия Колезева Znak.com. По словам шеф-редактора, рядом с машиной лежал маленький нож, которым, вероятно, пытались открыть машину.