В Саратове началось строительство третьей очереди набережной Волги

Правительство Саратовской области объявило о начале строительства третьей очереди набережной Волги. Участок протяженностью 531 м продлится от улицы Шелковичной до 2-й Садовой.

Работы будет выполнять ООО «Тандем проект», зарегистрированное в Балашихе Московской области. Компания должна завершить работы к 30 ноября 2020 года за 696,4 млн руб. Проект финансируется из областного и федерального бюджетов. Контракт с ООО «Тандем проект» был заключен 28 мая.

Валерий Радаев поручил общественникам обустройство территории будущей набережной, продумать объекты отдыха, досуга и торговли, которые могут здесь разместиться.

«Ожидания у горожан очень большие, ни одной минуты простоя быть не должно. Сроки строительства — два года, но постараемся работы не затягивать»,— отметил губернатор.

Сергей Петунин