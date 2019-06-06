Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за возможного снятия блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность «неожиданной новостью» о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. «Реализация российского сценария в Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства»,— написал политик в Facebook.

Господин Порошенко потребовал от преемника Владимира Зеленского «дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины». «Мы никогда не возражали против восстановления экономических отношений, но оно должно происходить в четком соответствии с национальными интересами Украины»,— добавил бывший президент.

Ранее глава украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады, введенной в 2015 году. В настоящее время въехать в ДНР и ЛНР либо выехать оттуда можно только через пункты пропуска.

Накануне участники контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Документ планируется подписать на следующей встрече 19 июня.

Как на Украине призывают к дипломатическому решению конфликта в Донбассе, читайте в публикации “Ъ”.