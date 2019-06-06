Воронежский бизнесмен вышел из числа акционеров столичной «ВПМ Капиталъ»

Уроженец Воронежа, бизнесмен Петр Вьюнов в мае нынешнего года уступил свою долю в столичном АО «ВПМ Капиталъ» (занимается поставкой нетиповых металлоконструкций на объекты РЖД и МКЖД, общая сумма контрактов оценивается в 1,5 млрд руб.) генеральному директору компании Владимиру Спивакову. Как пояснил «Ъ-Черноземье» сам Петр Вьюнов, на данный момент он не видит необходимости своего участия в деятельности «ВПМ Капитал». «У компании остался грамотный собственник и руководитель, а я планирую заняться новыми проектами, например, в сфере коммерческой недвижимости»,- пояснил господин Вьюнов. От подробностей он воздержался.

По данным Kartoteka.ru, АО «ВПМ Капиталъ» изначально было зарегистрировано в феврале 2018 года в Москве с уставным капиталом 50 млн руб. Единственным владельцем был Петр Вьюнов. Он является генеральным спонсором воронежской областной федерации футбола, входит в попечительский совет федерации дзюдо региона.

Владимир Спиваков также родился в Воронеже, в 2006 году получил диплом менеджера организаций в местном институте физкультуры. В 2006-2012 годах работал региональным коммерческим директором в компании «Техносила», в 2013-2016 являлся региональным руководителем в «Whirlpool Europe», с 2017 года работал на различных проектах совместно с Петром Вьюновым.

Как уточнил «Ъ-Черноземье» Владимир Спиваков, единственным собственником АО «ВПМ Капиталъ» он стал с 24 мая. По его данным, с момента регистрации компания поставила порядка 10 тыс. т мостовой стали и металлоконструкций на объекты МКЖД, РЖД, департаментов столицы и Московской области.

О том, с какими сложностями столкнулся крупный производитель металлоконструкций из Черноземья, в материале “Ъ” «“Воронежстальмост” сводят с заказчиками».

Андрей Цветков