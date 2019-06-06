«ЭКС» хватил Кондратово

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, основные недвижимые активы ГК «Норман-Виват» после двух несостоявшихся аукционов перешли к залоговому кредитору ООО «СБК Трейд». Теперь эти активы могут быть реализованы по отдельности различным интересантам, а не единым лотом, как это было предусмотрено на торгах по банкротству головной компании сети «Виват». На один из ключевых объектов уже нашелся претендент. Речь идет о распределительном центре в Кондратово, его выкупает холдинг «ЭКС», развивающий сеть «Семья». Последние два года логистический комплекс был у группы «ЭКС» в аренде. В холдинге пояснили, что приобретение в собственность — «более устойчивый вариант».

По информации „Ъ-Прикамье“, конкурсный кредитор «Виват-Трейда» — ООО «СБК Трейд» — оставил за собой залоговые активы обанкротившейся компании, после того как дважды не состоялся аукцион по их продаже. При этом на отдельные объекты недвижимости имеются претенденты. В частности, логистический комплекс в Кондратово уже приобретает ГК «ЭКС».

И. о. конкурсного управляющего «Виват-Трейда» заявил „Ъ-Прикамье“, что получить его комментарии по залоговым активам ритейлера «никак не получится». Связаться с руководством «СБК Трейд» не удалось.

Директор «Управления недвижимости „ЭКС“» Елена Жданова подтвердила „Ъ-Прикамье“, что группа «ЭКС» подписала договор купли-продажи распределительного центра и земельного участка с кредитором «Виват-Трейд». «Сейчас сделка находится в стадии юридических процедур»,— отметила она. Госпожа Жданова уточнила, что площадь участка, которую выкупает холдинг, составляет 3 га — под нужды самого комплекса. Сумма сделки не раскрывается. «Мы приобретаем распределительный центр для повышения эффективности бизнеса. До последнего времени он был у нас в аренде. Иметь объект в собственности — для нас более устойчивый вариант»,— добавила Елена Жданова.

Распределительный центр (первую очередь) группа «Виват» построила для обслуживания своей розничной сети несколько лет назад. Через некоторое время после начала процедуры банкротства «Виват-Трейда», в мае 2017 года, объект и земельный участок были сданы в аренду на 49 лет ООО «Семья-Логистика» (ГК «ЭКС», развивает сеть магазинов «Семья»). О потребности в собственном распределительном центре в связи с расширением розничного бизнеса группа «ЭКС» заявила еще в 2016 году. Тогда холдинг рассматривал несколько вариантов, в том числе строительство.

Напомним, Арбитражный суд Пермского края признал «Виват-Трейд» банкротом 25 апреля 2017 года. Общая задолженность компании перед кредиторами — более 5 млрд руб. Основным кредитором был Сбербанк, которому головная компания сети «Виват» (входила в ГК «Норман-Виват») задолжала 3,3 млрд руб. В залоге у банка находились основные недвижимые активы ГК «Норман-Виват». Прошлой осенью Сбербанк переуступил долг связанному с ним ООО «СБК Стекло». В апреле правопреемником «СБК Стекло» в реестре кредиторов «Виват-Трейд» стала компания «СБК Трейд» (51% этого общества принадлежит «СБК Стекло»).

В конце прошлого года были объявлены первые торги по продаже имущества ритейлера. Активы были выставлены на аукцион единым лотом начальной стоимостью более 2 млрд руб. В него вошли и наиболее крупные объекты: торговый комплекс на шоссе Космонавтов, 240 (6,1 тыс. кв. м), первая очередь распределительного центра в Кондратово (9,8 тыс. кв. м) с земельным участком площадью 13 га, имущественный комплекс гипермаркета «Виват» и головного офиса компании на шоссе Космонавтов, 65 (12,2 тыс. кв. м), развлекательный комплекс «Горный хрусталь» на Уральской, 85 (11 тыс. кв. м, является объектом культурного наследия).

На первые торги была подана только одна заявка — от ООО «Проперти», единственным владельцем которого является Дмитрий Трутнев, сын экс-губернатора Прикамья Юрия Трутнева. Его компания не внесла задаток, поэтому не была допущена к торгам. Аукцион был признан несостоявшимся. На повторных торгах в начале апреля, когда цена активов была снижена до 1,8 млрд руб., ситуация повторилась: поступила одна заявка — от ООО «Азимут» из Курска. Однако и этот претендент не внес задаток, аукцион вновь не состоялся.

В случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный кредитор, чьи обязательства обеспечены залогом, вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах.

Светлана Быкова