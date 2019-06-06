Прошлое все снесет

Власти Сочи приступили к массовому сносу самостроев. Демонтировать планируют 54 многоквартирных дома, построенных с нарушениями или без разрешительной документации, и это не окончательный список. Среди причин сложившейся ситуации эксперты называют коррупцию и высокую цену недвижимости. Дольщики самостроев говорят, что многие объекты можно было узаконить и сохранить, но администрация курорта не стала этого делать.



В Сочи планируется снести 54 многоквартирных дома, построенных без разрешения на строительство или с нарушениями градостроительных норм. Список подлежащих сносу зданий опубликован на официальном сайте администрации города-курорта. В указанный перечень включены наиболее крупные объекты самовольного строительства, в отношении которых имеется вступившее в силу решение суда о сносе. В ближайшее время в Имеретинской низменности сносят самострой на улице Хуторской. Этот пятиэтажный многоквартирный дом был построен незаконно — согласно выданному разрешению, на его месте должен стоять частный дом на одну семью высотой три этажа, общей площадью 335,3 кв. м. Как только были выявлены превышения разрешенных параметров строительства, мэрия обратилась в суд и выиграла дело, хотя и в апелляционной инстанции.

В администрации Сочи „Ъ-Кубань“ сообщили, что всего сносу подлежит более полутысячи объектов: ларьки, гаражи и другие мелкие строения, но в список внесли только крупные объекты. «Данный перечень не является окончательным и будет еженедельно актуализироваться на сайте»,— пояснили в мэрии курорта, уточнив, что снос производится за счет застройщика. Если же он по какой-то причине не может или не хочет демонтировать самострой, деньги выделяет мэрия, а затем взыскивает их через суд. В крайнем случае возможно изъятие у застройщика земельного участка в счет покрытия расходов.

По словам руководителя пресс-службы Всероссийского движения обманутых дольщиков Нелли Булатовой, Сочи является единственным местом в России, где сложилась такая ситуация. «Разрешения на застройку, вероятно, выдавались пачками, причем таким образом, чтобы их потом можно было отозвать, используя определенные лазейки, а земли затем застраивать повторно. Обвинять мы никого не можем, хотя косвенные доказательства аффилированности недобросовестных девелоперов с администрацией есть, но главное, что люди пострадали. И даже некоторые застройщики. Есть два конкретных примера: в первом случае застройщик готов достроить дом, во втором случае дольщики готовы, но ни тому, ни другому власти не дают этого сделать»,— поясняет госпожа Булатова.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, в апреле 2018 года силовые структуры провели в Краснодарском крае спецоперацию по задержанию чиновников и бизнесменов, причастных к мошенничеству в строительной сфере. Были задержаны первые лица Сочи — заместители мэра города-курорта. В апреле этого года бывший вице-мэр Сочи Мугдин Чермит был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Также в октябре 2018 года был задержан действующий заместитель мэра Сочи Сергей Юрин и его предшественник на этом посту Анатолий Рыков по подозрению во взяточничестве.

По словам гендиректора компании Macon Ильи Володько, проблема связана с дороговизной жилья и дефицитом земли на территории курорта. «Это выгодный рынок, поскольку недвижимость в Сочи очень дорогая и доступное жилье идет нарасхват. Малоэтажная застройка также популярна. Немало поспособствовали чиновники, которые, вероятно, выдавали липовые разрешения, и сложившаяся на тот момент судебная практика»,— считает эксперт.

Юрист Руслан Шеметов считает, что ситуация обусловлена желанием краевых властей навести порядок в сфере строительства. «Судебная практика была такова, что все эти здания можно было узаконить в судебном порядке. И длилось это года с 2010-го. Какое-то время назад вмешалась политическая воля, и суды стали отказывать застройщикам. Сейчас проверяют и некоторых судей, которые практиковали такие узаконивания»,— пояснил юрист.

Елена Рыжкова