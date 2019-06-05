Полиция дострелялась до ребенка

Резонансное убийство пятилетнего мальчика в Киевской области отодвинуло на Украине на второй план обсуждение всех политических и экономических проблем. В преступлении подозреваются несколько человек, в том числе двое полицейских. По стране прокатились акции протеста с требованием наказать не только непосредственных виновников убийства, но и их руководство — в частности, главу МВД Арсена Авакова. Корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов вспоминает, что прологом к Майдану 2014 года стали манифестации против преступлений, совершенных сотрудниками украинской милиции.

Новые акции протеста на Украине спровоцировало преступление, в котором подозреваются сотрудники полиции Иван Приходько и Владимир Петровец. По данным следствия, вечером 31 мая они устроили состязания в стрельбе прямо в одном из жилых кварталов города Переяслав-Хмельницкий. Для стрельбы по металлическим банкам полицейские, пребывавшие, судя по показаниям свидетелей, в состоянии алкогольного опьянения, использовали боевое оружие. Одна из пуль попала в голову пятилетнему Кириллу Тлявову, игравшему неподалеку на детской площадке. Мальчика госпитализировали, но спасти его не удалось: 3 июня он умер в одной из киевских больниц.

Подозреваемые были взяты под стражу только после смерти ребенка. В ночь на 4 июня начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку. Глава национальной полиции Сергей Князев соответствующий рапорт утвердил в прямом телеэфире, во время брифинга. На раздававшиеся выкрики «Князева в отставку!» он никак не реагировал.

Правоохранители попытались доказать украинцам, что ситуация в Переяславе-Хмельницком — это исключение из правил, а на самом деле в органах служат героические люди. Так, глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко опубликовал перечень ситуаций, в которых полицейские спасали жизни людей. Таких историй у господина Шевченко с 2016 года набралось 18. Кроме того, на своей странице в Facebook он разместил несколько постов в защиту главы МВД Арсена Авакова, народная кампания за отставку которого стартовала еще тогда, когда за жизнь Кирилла Тлявова боролись врачи.

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Началась кампания с размещения на официальном сайте президента петиции с призывом отправить министра внутренних дел в отставку. За двое суток под ней подписалось около 20 тыс. человек. Впрочем, в любом случае эта петиция не будет иметь никакой силы — снять министра с должности может только Верховная рада, на что ее нынешний состав вряд ли пойдет.

Тем временем по стране прокатились акции протеста, в ходе которых также звучали призывы к отставке господина Авакова.

Тысячи человек практически во всех областных центрах Украины от Харькова до Львова и ряде городов поменьше вечером 4 июня пришли к региональным управлениям МВД на демонстрации под лозунгом «Безнаказанность убивает».

На стенах и дверях некоторых из управлений краской написали слово «убийцы», рядом со зданиями оставляли детские игрушки и сладости. Самая массовая акция — с дымовыми шашками, файерами и требованиями увольнения всего центрального силового аппарата — прошла в том самом Переяславе-Хмельницком, где 31 мая и случилась трагедия.

Фото: Gleb Garanich, Reuters

В среду сам Арсен Аваков сообщил, что добровольно уходить в отставку не намерен. Не считает министр необходимым и увольнение главы нацполиции. По мнению господина Авакова, его уход был бы несвоевремен, так как мог бы отрицательно повлиять на развернутую полицейскую реформу.

Тем временем журналисты выяснили, что ни Переяслава-Хмельницкого, ни целого ряда других городов упомянутая министром реформа так толком и не коснулась. Автор украинской редакции Insider Ольга Худетская утверждает: зачастую вместо новых людей, не связанных с выстроенной еще при экс-президенте Викторе Януковиче коррупционной системой, во многих городах новую форму и жетоны получали люди из ГАИ или патрульной службы, которые в ходе реформы должны были быть уволены из правоохранительных органов. «В Переяславе-Хмельницком и других городах, которым не повезло и в которых не появилась новая полиция, есть так называемые ГВР и ГРПП (группы быстрого реагирования и группы реагирования патрульной полиции.— “Ъ”). Выглядит как “патрулька” (патрульная полиция, созданная в ходе реформы из людей, прежде не имевших отношения к МВД.— “Ъ”) и даже называется почти как “патрулька”. Но это не ребята и девушки, набранные не из системы и прошедшие специальное обучение. В ГВР и ГРПП набирали людей, работавших внутри системы»,— подытожила свое расследование Ольга Худетская.

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Трагедия выявила системные провалы и в судебной реформе. Член Общественного совета добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Маселко выяснил, что один из подозреваемых в убийстве ребенка — Владимир Петровец — не просто не имеет отношения к реформированной полиции, но и не обладает необходимыми навыками даже для службы в упомянутых выше ГВР и ГРПП. Однако суд посчитал отсутствие таких навыков недостаточной причиной для увольнения из органов.

По информации киевского журналиста Петра Шуклинова, второй из уже взятых под стражу подозреваемых также был уволен из органов и восстановлен в должности по решению суда. Трагедию же в Киевской области журналист сравнил с событиями лета 2013 года в поселке Врадиевка Николаевской области. Начались они после того, как власти отказались реагировать на заявление местной жительницы, обвинившей двух сотрудников МВД в избиении и изнасиловании. Пытаясь добиться справедливости от суда и прокуроров, жители Врадиевки организовали целую серию протестных акций и даже дошли маршем до Киева, где к ним присоединились активисты профсоюзов и ряда политических партий. Лишь после того как многолюдные акции протеста прошли в столице и других крупных городах, виновные в изнасиловании были задержаны и отданы под суд. Позже многие из участников демонстраций в поддержку требований жителей Врадиевки принимали участие в Майдане.