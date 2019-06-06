Бюджетополучатели умеют ждать

Правительство несколькими десятками распоряжений продлило до конца 2019 года расчеты по большому числу прошлогодних бюджетных госконтрактов. В том числе это сделано по значительной части случаев реконструкции аэропортов и по крупным строительным контрактам Минкульта. Ужесточенные Минфином правила работы с федеральными деньгами не позволяют вычислить общий объем проблемных контрактов. Судя по всему, речь идет о десятках миллиардов рублей, которые, несмотря на ограничение бюджетных расходов, министерства в 2018 году не сумели вовремя потратить.

С конца мая правительство выпустило уже несколько десятков распоряжений со ссылкой на положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета. Эти распоряжения продлевают сроки расчетов по госконтрактам прошлого года, которые были заключены министерствами, ведомствами и другими главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС).

Поясним: само положение было принято 9 декабря 2017 года, и на 2018 год оно несколько ужесточило режим исполнения стандартных федеральных контрактов ГРБС. В частности, уточнялось, что контракты, на которые Минфин в стандартном порядке выделял средства ГРБС до 1 марта текущего года, нужно заключить уже до 1 июня, а завершить расчеты по ним — до 31 декабря. В противном случае деньги считались в текущем году неиспользованными и должны быть возвращены в госказну. При этом правительство оставило за собой право установить своим распоряжением другие даты — эти исключения и оформляются майскими документами Белого дома. В Минфине констатируют, что оформление завершения контрактов 2018 года в 2019 году — это «технические» действия в рамках бюджетного процесса.

Количество и содержание распоряжений (пока неизвестно, будет ли эта серия документов продолжена) позволяют констатировать, что число госконтрактов, закрывающихся «в порядке исключения» следующим годом, достаточно велико для того, чтобы говорить о массовом использовании этой практики. Так, в случае с Министерством культуры речь идет о 25 относительно крупных контрактах 2018 года (часть строительных работ в Политехническом музее, ГМИИ имени Пушкина, Третьяковской галерее, Большом театре, на Соловках, в Петергофе, в музее-заповеднике «Кижи»), в случае с Минобразования — о реконструкции лагеря «Артек», Минобороны — о контрактах в рамках реформы продовольственного обеспечения войск. Самый масштабный перенос расчетов в этой группе оформлен распоряжением правительства от 31 мая — в отношении госконтрактов Росавиации: до 25 декабря 2019 года предлагается рассчитаться по госсделкам 2018 года при реконструкции аэропортового хозяйства в Шереметьево, Домодедово, в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и еще в десятке аэропортов. МВД и «Роскосмосу» предписано за год закончить неисполненные расчеты 2018 года по реконструкции административных зданий.

Сумма каждого проблемного контракта по бюджетным меркам невелика — десятки или сотни миллионов рублей, лишь «аэропортовое» распоряжение относительно «дорогое»: оно оформляет исключительный порядок расчетов на 3,4 млрд руб. В сумме пока выпущенный пакет распоряжений «стоит» более 10 млрд руб. Практически во всех случаях речь идет о расходах, связанных с государственными стройками. Причины, по которым ГРБС не смогли исполнить госконтракты в обычном порядке, известны лишь в части случаев и очень разнообразны — от переноса планов до проблем с подрядчиками. Отметим также, что большинство контрактов, о которых идет речь, ГРБС в 2017–2018 годах в условиях жестких бюджетных ограничений «выбивали» на многочисленных совещаниях в правительстве как крайне необходимые и срочные.

Дмитрий Бутрин