Запах Победы

Вчера жители поселка Победа выборгского района Ленобласти провели одиночные пикеты у здания правительства региона. Поселок много лет страдает от отсутствия очистных сооружений на птицефабрике «Ударник»: зловоние делает жизнь в поселке, в котором проживает 2 тыс. человек, невозможной. Год назад власти обещали построить очистные сооружения, однако с тех пор проект не сдвинулся с места, а активисты из поселка говорят, что чиновники перестали выходить на связь. В ГУП «Леноблводоканал» “Ъ” рассказали о том, что производство работ планируется начать осенью, после прохождения проектом экспертизы, а на фабрике «Ударник» точные сроки работ не назвали, заявив, что вопрос находится «в проработке». В комитете по ЖКХ говорят, что вопрос находится под их контролем.

Необходимость в проведении одиночного пикета у здания правительства Ленинградской области, по словам Надежды Опоровой, сопредседателя общественной инспекции поселка Победа, обусловлена отсутствием как обратной связи со стороны чиновников на запросы местных жителей, так и какой-либо динамики на участке, где должен быть выполнен капремонт очистных сооружений.

Как ранее писал “Ъ” (03.08.2018), сбрасывая птичий помет в водоемы рядом с поселком Победа, фабрика «Ударник» стала причиной экологической катастрофы, создавая невыносимые условия жизни для жителей ближайших населенных пунктов. Данную проблему должно было решить выполнение условий дорожной карты, которая была совместно разработана птицефабрикой «Ударник» и ГУП «Леноблводоканал». Однако стороны не сошлись в условиях, и сроки строительства и реконструкции очистных сооружений отодвинулись до 2020 года.

Надежда Опорова сообщила “Ъ”, что с момента последнего совещания под руководством Сергея Кузьмина, бывшего председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области, прошел уже почти год. «За это время состоялись еще две встречи — в сентябре и декабре. Больше встреч с общественными активистами не было. С тех пор жители поселка пытаются выйти на диалог с комитетом, но в течение последних трех месяцев на наши обращения не было никакого ответа. Совсем недавно мы получили от комитета письмо по электронной почте, в котором было обозначено, что о подробностях и сроках реализации проекта строительства очистных сооружений нам смогут сообщить не раньше декабря 2019 года. Мы видим, что никакого движения на участке нет и запланированный ремонт еще не начат. Из этого мы сделали вывод, что, несмотря на обещания, данный вопрос не стоит на повестке дня»,— заявила госпожа Опорова. Что касается птицефабрики «Ударник», то Надежда Опорова сообщила, что, по ее информации, фабрика продолжает несанкционированно вывозить грязь на территории, находящиеся в 300 м от жилых домов.

По ее словам, в поселке Победа проживает около 2 тыс. жителей, а если считать ближайшие садоводства, то пострадавшими от экологической катастрофы можно считать до 3 тыс. человек. «Если будет нужно, выйдет вся Победа»,— заявила госпожа Опорова. Также она рассказала, что под коллективным иском подписались 260 человек, а ущерб, причиненный здоровью жителей и экологии поселка, был оценен в 5 млрд рублей. Следует отметить, что птичий помет, который птицефабрика вываливает прямо на окрестные поля, с которых он попадает в озеро Победное, относится к третьему классу химической опасности.

В пресс-службе губернатора Ленобласти “Ъ” не стали комментировать обострение ситуации вокруг экологической проблемы поселка Победа, сообщив, что данным вопросом занимается областной комитет по ЖКХ.

На запрос “Ъ” в пресс-службе ГУП «Леноблводоканал» пояснили, что в настоящее время организация выполняет план предусмотренных работ. «В поселке Победа запланирован капремонт очистных сооружений. Проектная организация выполнила обследование. Выполнены инженерные изыскания в полном объеме, проработана принципиальная технологическая схема с последующей проработкой каждого технологического узла. Разработана проектно-сметная документация для выполнения строительства напорного коллектора от новой проектируемой канализационной станции поселка Победа до очистных сооружений поселка, на данном этапе она проходит необходимые согласования. К концу июня 2019 года генеральным проектировщиком, ООО "Регион", документы должны быть поданы в ГАУ "Леноблэкспертиза"»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУП. По их словам, производство работ по обоим объектам планируется с осени 2019 года до середины 2020 года, а финансирование капремонта и строительства запланировано за счет средств бюджета Ленинградской области. Эту информацию “Ъ” подтвердили в комитете по ЖКХ Ленинградской области, заверив, что данный вопрос находится на контроле и в случае успешного прохождения проектом экспертизы работы должны начаться в этом году.

В отличие от ГУП «Леноблводоканал», генеральный директор фабрики «Ударник» Григорий Чистяков не стал делиться с “Ъ” подробностями реализации проекта строительства систем очистки воды на своей территории. Он отметил, что в этом году появления очистных сооружений никто в принципе не обещал, а разработанная дорожная карта и вовсе не была подписана сторонами. «К системам очистки сточных вод фабрики были претензии. В дорожной карте были обозначены необходимые меры по устранению нарушений. Нас обязали построить соответствующие сооружения, фабрикой проводятся необходимые действия по подготовке к их проектированию»,— заявил господин Чистяков. Он также отказался сообщать “Ъ” планируемую дату начала работ: «Конкретных сроков начала работ я назвать сейчас не могу. Но вероятность, что начнем в этом году, не исключается». На вопрос о том, вызывали ли его на допрос, господин Чистяков ответил утвердительно. «В статусе обвиняемого я не нахожусь, только в качестве свидетеля»,— сообщил он.

В прошлом году Выборгская городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании ООО «Птицефабрика "Ударник"» провести строительство очистных сооружений. На момент отправки номера в печать представители прокуратуры не смогли прокомментировать, в какой стадии сейчас находится это дело.

Мария Кузнецова