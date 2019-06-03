Кучма вновь назначен представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента страны Леонида Кучму представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. Как сообщил сам господин Зеленский на брифинге, очередная встреча контактной группы в Минске состоится 5 июня, передает ТАСС.

На встрече с Владимиром Зеленским господин Кучма заявил, что планирует инициировать перемирие в Донбассе на время сбора урожая. По его словам, также «есть вопросы, требующие законодательного урегулирования» со стороны Киева, сообщает пресс-служба украинского президента.

Леонид Кучма уже работал в контактной группе в 2014–2018 годах. Он покинул свой пост в октябре прошлого года «по достижении критического возраста» (в августе ему исполнилось 80 лет). Вместо него представителем Украины сначала был советник президента Украины Петра Порошенко Руслан Демченко, позднее его сменил бывший премьер-министр Евгений Марчук.

О влиянии Леонида Кучмы на минский процесс — в публикации “Ъ FM”.