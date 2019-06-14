10 фильмов фестиваля «Зеркало»

14 июня в городе Юрьевец открывается XIII Международный фестиваль имени Андрея Тарковского. В первый день на территории старого Юрьевецкого порта состоится показ фильма «Брат», который представит публике новый президент фестиваля Сергей Бодров,— так «Зеркало» отметит 60-летие Алексея Балабанова. Остальные мероприятия фестиваля пройдут в Иваново, но главным сюжетом фестиваля остается международный конкурс, который ежегодно собирает программный директор Андрей Плахов. Weekend выбрал те фильмы и события, за которыми стоит поехать в Иваново на несколько фестивальных дней





международный конкурс

Слепое пятно Тува Новотны

Фото: Nordisk Film Production AS Фото: Nordisk Film Production AS Фото: Nordisk Film Production AS Фото: Nordisk Film Production AS Фото: Nordisk Film Production AS

Полтора часа из жизни одной семьи: попытка дружбы, попытка самоубийства, попытка понять, что произошло, попытка вглядеться в «серые зоны», о которых не принято говорить. Режиссерский полнометражный дебют шведской актрисы Тувы Новотны («Аннигиляция»), снятый без монтажных склеек, порой выглядит как эмоциональное порно — отсутствие монтажа не дает зрителю отвернуться ни от долгой и бессмысленной подростковой болтовни, с которой начинается фильм, ни от будничной трагедии, ни от горя, которое будет волнами накатывать на персонажей. Из-за того, что все происходит в реальном времени, зритель оказывается столь же беспомощным, как и герои. Сама Новотны говорит, что хотела исследовать паузы, молчание и все те «скучные» эпизоды, которые обычно вырезаются из фильмов, а ведь именно они позволяют по-настоящему понять людей. Приз ФИПРЕССИ в Гётеборге, приз за лучшую женскую роль (Пиа Тиелта) в Сан-Себастьяне, приз за лучший игровой фильм на Братиславском фестивале.

Бумажные флаги Натан Амброзиони

Фото: Sensito Films Фото: Sensito Films Фото: Sensito Films Фото: Sensito Films Фото: Sensito Films Фото: Sensito Films

Тридцатилетний Винсент (Гийом Гуис) 12 лет отсидел в тюрьме и возвращается в нормальную жизнь, а точнее — в дом младшей сестры (Ноэми Мерлан), которая работает продавщицей в супермаркете и мечтает стать художницей. Его вспышки гнева непредсказуемы, его ведет беспокойство — и фильм подогрет жарким рыжим светом этого беспокойства. Девятнадцатилетнего режиссера Натана Амброзиони сравнивают не с вундеркиндом Ксавье Доланом, а с Кеном Лоучем и братьями Дарденн: в его дебютном фильме совершенно нет подросткового самолюбования и самолюбия, но есть жадный интерес к героям. На счету Амброзиони — два «домашних фильма», «Бумажные флаги» — его первая «официальная» работа, и сразу — приз зрительских симпатий на Фестивале европейского дебютного кино в Анжере. Ноэми Мерлан, одна из самых интересных молодых французских актрис, снималась в каннском хите «Портрет женщины в огне» Селин Скьямма.

Красный Бенхамин Найштат

Фото: Bord Cadre Films Фото: Bord Cadre Films Фото: Bord Cadre Films Фото: Bord Cadre Films Фото: Bord Cadre Films Фото: Bord Cadre Films

Фарс-драма о середине 1970-х в Аргентине, жизни накануне путча. Уважаемый адвокат, чтобы остаться уважаемым, вынужден то и дело договариваться со своей совестью — а вокруг постепенно исчезают люди, пустеют дома, стирается память. А еще в город приезжает детектив и начинает задавать неприятные вопросы. Замедление, внезапные наезды камеры, нестандартные ракурсы, то резкие, то приглушенные цвета — все это не только заставляет вспомнить о фильмах 1970-х, но и превращает «Красный» в своеобразную притчу. Фильм держится на мрачном обаянии актера Дарио Грандинетти («Поговори с ней») и на умении режиссера Бенхамина Найштата играть с символами и строить сюжет вокруг предчувствий и исчезновений. Как следствие — две «Серебряные раковины» на фестивале в Сан-Себастьяне, за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

Ирина Надежда Косева

Фото: Art Fest Фото: Art Fest Фото: Art Fest Фото: Art Fest Фото: Art Fest Фото: Art Fest

Серо-синий постсоциалистический мир, тоска наступившего капитализма, беспомощность и беспринципность мужчин, и в центре этого мира — женщина, вынужденная быть сильной. Ирину увольняют — да, она приворовывала в забегаловке, где работала официанткой, но лишь для того, чтобы хоть как-то кормить семью. В тот же день выясняется, что муж-шахтер ей изменяет. Когда с ним происходит несчастный случай, Ирина, не зная, как спастись от нищеты, решает стать суррогатной матерью — и весь фильм вынашивает чужого ребенка. Дебютная работа Надежды Косевой показывает трансформацию женщины, вышедшей с самого дна к какому-то подобию нормальной жизни. Но в итоге ни к чему эта трансформация не приводит. Приз за лучший режиссерский дебют и приз за выдающуюся женскую роль Мартине Апостоловой на фестивале в Котбусе.

Конец сезона Эльмар Иманов

Фото: Color of May Фото: Color of May Фото: Color of May Фото: Color of May

Современная азербайджанская семья, в которой трое людей — отец, мать и восемнадцатилетний сын — живут друг с другом по инерции. Сын подыскивает отдельную квартиру, отец пьет и хочет покоя, мать ищет свободы. Герои едут отдохнуть на пляж — пустой семейный отдых,— и мать внезапно исчезает. Авторы фильма, режиссер Эльмар Иманов и соавтор сценария, его брат Анар Иманов, показывают семью как союз равнодушных, который невозможно скрепить свободой и уважением. Братья говорят, что пытались показать неуверенность, в которой существуют сегодняшние азербайджанцы, пойманные в зазор между современностью и традиционным укладом. Обычное кино о семейных проблемах к финалу превращается в мощное исследование механизмов свободы. За свой дипломный фильм «Качели гробовщика» Эльмар Иманов, выпускник Кёльнской киношколы, получил «Студенческий Оскар», а «Конец сезона» награжден в Роттердаме призами ФИПРЕССИ и конкурса «Светлое будущее».





программа «Большая тройка»

Река Эмир Байгазин

Фото: Kazakhfilm Studios Фото: Kazakhfilm Studios Фото: Kazakhfilm Studios

Российская премьера третьей части «Трилогии Аслана» казахского режиссера Эмира Байгазина (в трилогию входят «Уроки гармонии», в 2013-м получившие «Серебряного медведя» Берлинале, и «Раненый ангел»). «Река» — притча о взрослении, о переходе из одного состояния в другое, о существовании между мирами. Главный герой Аслан — старший из пятерых братьев, семья живет вдали от цивилизации, потому что такова воля отца. Единственное место свободы — река, которая, говорят, может исполнять желания. Внезапно в деревне появляется дальний родственник-подросток, похожий на инопланетянина: серебряная куртка, гироскутер, планшет с играми. Происходит почти библейское сотрясение основ: столкновение соблазнов цивилизации и идиллии незнания. Стиль Байгазина узнается сразу: выверенные кадры, безупречная работа с цветом и светом, молчание как самый выразительный саундтрек, ожидание как самое напряженное действие. «Река», получившая приз за лучшую режиссуру в секции «Горизонты» Венецианского фестиваля, на «Зеркале» входит в программу «Большая тройка», где покажут три фильма с важнейших фестивалей года, включая российскую премьеру «Паразитов» Пон Чун Хо, только что получившего в Канне «Золотую пальмовую ветвь».





программа «Тарковский контекст»

Новый полет на Солярис Ираклий Квирикадзе

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля "Зеркало" Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля "Зеркало" Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля "Зеркало" Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля "Зеркало" Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля "Зеркало"

Монтажный фильм кинодраматурга и режиссера Ираклия Квирикадзе о проекте Музея AZ «Новый полет на Солярис», год назад представленном в Фонде Франко Дзеффирелли во Флоренции. Это поэтическое посвящение времени и космосу, серия отражений и отзвуков: кадры из «Соляриса» и «Сталкера» оказываются частью того же мира, что и работы художников-нонконформистов Зверева, Плавинского, Немухина, Целкова, Мастерковой, Франциско Инфанте, а свободная культура 1960–1980-х — своеобразным космическим кораблем, Ноевым ковчегом, маленьким осколком культурного космоса. Самым сильным эпизодом фильма становятся фотографии советской Москвы и портреты художников «Советского Ренессанса» со звучащим за кадром диалогом из «Соляриса»: «Помните… мы не на Земле». После показа программный директор «Зеркала» кинокритик Андрей Плахов представит свою книгу «Новый полет на «Солярис», посвященную этому же проекту.





Ретроспектива Владимира Тарасова

Перевал Владимир Тарасов

Фото: Союзмультфильм Фото: Союзмультфильм Фото: Союзмультфильм Фото: Союзмультфильм Фото: Союзмультфильм

Культовый мультфильм 1988 года о колонистах-подростках, пытающихся выжить на другой планете и добраться до заброшенного космического корабля, экранизация первой части «Поселка» Кира Булычева. В отличие от самого известного фильма Владимира Тарасова «Контакт» (это где художник встречается с пришельцем, дудящим мотивчик Нино Роты), «Перевал» не стал народным хитом: оказался слишком мрачным и слишком авангардным, хоть речь в нем о том, что цивилизация не погибнет, пока существует культура, и что дети смогут пройти дальше, чем немощное старшее поколение. Песня Александра Градского на стихи Саши Черного добавляет фильму инфернальности, одним из художников значится математик Анатолий Фоменко, автор скандальной «Новой хронологии», а вообще эту работу сравнивали с пинкфлойдовской «Стеной» Алана Паркера и Джеральда Скарфа. Визионер Владимир Тарасов сам представит ретроспективу своих фильмов — автору беззаконных шедевров советской фантастической анимации в этом году исполнилось 80 лет.





программа «Костюм в кино»

Светлый путь Григорий Александров

Фото: Мосфильм Фото: Мосфильм

Классика советской музыкальной комедии, один из важнейших фильмов Григория Александрова с Любовью Орловой в главной роли. Включив фильм в свою программу «Костюм в кино», куратор Надежда Васильева смещает фокус с сюжета советской Золушки-стахановки на историю тканей, станков, зеркал и агитпропа. Перед показом фильма состоится презентация «Внуковского архива» — личного архива Григория Александрова и Любови Орловой, обнаруженного адвокатом Александром Добровинским на купленной им даче Любови Орловой. Пока изданы первые три тома будущего двенадцатитомного издания. Творчество Александрова вместе с Надеждой Васильевой со зрителями обсудит историк кино Петр Багров.





специальный показ

Сталкер Андрей Тарковский

Фото: Мосфильм Фото: Мосфильм Фото: Мосфильм Фото: Мосфильм Фото: Мосфильм

Роуд-муви о походе за верой, рассказ о проводнике в никуда, одна из лучших ролей Александра Кайдановского и один из важнейших когда-либо снятых фильмов. Показ приурочен к 40-летию создания фильма: на вечере в честь юбилея пройдет встреча с участниками съемочной группы — художником Рашитом Сафиуллиным, ассистентом режиссера Евгением Цымбалом, художником по костюмам Нелли Фоминой, помощником оператора Сергеем Бессмертным и дочерью Александра Кайдановского, актрисой Зоей Кайдановской. В рамках «Зеркала» откроется и персональная выставка Рашита Сафиуллина «Из Зоны событий» — эскизы декораций к фильму, фотографии со съемочной площадки и специально созданная художником для выставки инсталляция «Портал».