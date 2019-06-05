Мэрия Екатеринбурга проведет опрос по месту для строительства храма Святой Екатерины осенью

Мэрия Екатеринбурга запланировала провести опрос среди горожан по выбору места для собора Святой Екатерины в сентябре. Об этом сообщил депутат городской думы от партии «Единая Россия» Тимофей Жуков. «Дата опроса, возможно, появится осенью. В сентябре мы сможем подготовить прозрачную процедуру голосования»,— рассказал депутат на встрече экспертов, на которой обсуждались общественно-политические итоги мая в Свердловской области.

С 13 по 16 мая у театра драмы в Екатеринбурге прошли протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. 16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди екатеринбуржцев для определения места для строительства. Опрос ВЦИОМ показал, что большинство горожан считают сквер неудачным местом для собора. Позднее власти города объявили сбор предложений. 31 мая был объявлен шорт-лист из пяти площадок для строительства храма.

Ирина Пичурина