Губернатор отменил закупку зонтов

Закупка аппарата краевого правительства на поставку 14 зонтов стоимостью 89, 9 тыс. руб. будет отменена, соответствующее распоряжение дал губернатор Пермского края Максим Решетников. Об этом сообщили “Ъ-Прикамье” в пресс-службе главы региона. Также будет проведена проверка обоснования цены зонтов.

Ранее господин Решетников отменил закупку смартфонов для нужд краевого правительства.

Зонты стоимостью 6, 3 тыс. руб. за штуку краевые власти закупали впервые. Они необходимы при проведении выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения, поясняли в аппарате.