АвтоВАЗ сменил статус на АО

Концерн АвтоВАЗ стал непубличным акционерным обществом. Сегодня, 5 июня, компания зарегистрировала новое наименование АО «АвтоВАЗ», сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу концерна.
В марте АвтоВАЗ сообщил, что его единственный акционер — голландская Alliance Rostec Auto B. V.— попросил ЦБ освободить автоконцерн от раскрытия информации. 22 мая ЦБ выполнил просьбу концерна.
Как Alliance Rostec увеличивал долю в капитале АвтоВАЗа, читайте в материале “Ъ” «АвтоВАЗ собрали на 96,6%».
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