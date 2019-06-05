АвтоВАЗ сменил статус на АО

Концерн АвтоВАЗ стал непубличным акционерным обществом. Сегодня, 5 июня, компания зарегистрировала новое наименование АО «АвтоВАЗ», сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу концерна.

В марте АвтоВАЗ сообщил, что его единственный акционер — голландская Alliance Rostec Auto B. V.— попросил ЦБ освободить автоконцерн от раскрытия информации. 22 мая ЦБ выполнил просьбу концерна.

Как Alliance Rostec увеличивал долю в капитале АвтоВАЗа, читайте в материале “Ъ” «АвтоВАЗ собрали на 96,6%».