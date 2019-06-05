СП Сбербанка и SOCAR купило 80% акций Антипинского НПЗ

Созданное Сбербанком и азербайджанской SOCAR трейдинговое СП — ООО «Сокар Энергоресурс» — приобрело 80% акций Антипинского НПЗ. СП получило контроль над заводом и входящими в НПЗ месторождениями в Оренбургской области.

«Задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты»,— говорится в пресс-релизе банка.

Как сообщал “Ъ”, СП будет осуществлять процессинг на заводе, пока тот находится в состоянии банкротства. SOCAR принадлежит 60% СП, остальное — у структуры Сбербанка ООО «СБК Комплект».

Подробности — в публикации “Ъ” «SOCAR вошла в капитал Антипинского НПЗ».