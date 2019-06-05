Количество подразделений Росприроднадзора в ПФО сократят в два раза к 1 августа

Расположенный в Нижнем Новгороде департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу будет ликвидирован к 1 августа 2019 года, сообщили в Минэкологии РФ. Вместо 13 региональных подразделений будет создано шесть межрегиональных.

Согласно утвержденной схеме, в Нижнем Новгороде появится межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии. В Казани будет учреждено Волжско-Камское управление, в Перми – Западно-Уральское, в Самаре – управление по Самарской и Ульяновской областям, в Саратове – управление по Саратовской и Пензенской областям, а в Уфе – Южно-Уральское управление.

Нынешние региональные управления Росприроднадзора, которые сейчас находятся в Кирове, Оренбурге, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, Ульяновске, Йошкар-Оле и Саранске, также будут упразднены. Сейчас предельная численность работников всех департаментов ведомства по ПФО составляет 696 человек. Как она изменится после реорганизации, не уточняется.

«Данная инновация позволит сконцентрировать ресурсы при проведении надзорной, контрольной и разрешительной деятельности в промышленно-развитых регионах и местах сосредоточения опасных объектов», — заявили в Минэкологии РФ. Отмечается, что такая реорганизация позволит скоординировать работы для недопущения принятий ошибочных решений и минимизации коррупции.

О взаимных претензиях Росприроднадзора и ГК «Реал-Инвест» — в материале “Ъ-Приволжье” «Мусорный полигон боевых действий».

Анастасия Еремина