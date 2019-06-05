Джанни Инфантино дали новый срок

В среду в Париже состоялся Конгресс Международной федерации футбола (FIFA), на котором Джанни Инфантино был избран на новый четырехлетний президентский срок. Господин Инфантино был единственным кандидатом, поэтому было решено голосование не проводить. Президента FIFA избрали методом аккламации, то есть путем одобрения предложенной кандидатуры с мест.

Парижский Конгресс FIFA в том, что касается накала страстей, не идет ни в какое сравнение с предыдущими собраниями главного органа организации. Вне конкуренции тут, конечно, Конгресс 2015 года, за два дня до начала работы которого швейцарская полиция совместно с ФБР арестовала ряд высокопоставленных футбольных функционеров, причастных к созданию коррупционных схем. Та история получила мощнейшее развитие и в итоге стоила должностей президенту FIFA Зеппу Блаттеру и главе Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишелю Платини.

Собственно, на волне скандала Джанни Инфантино, на тот момент являвшийся генсеком UEFA, но при этом никогда не рассматривавшийся как потенциальный претендент на высшие должности в мировом футболе, и оказался во главе FIFA. Избрали швейцарского юриста на чрезвычайном Конгрессе в 2016 году, и на тот момент Инфантино не воспринимался в качестве признанного лидера. Он был скорее компромиссной фигурой на время, требовавшееся FIFA, чтобы зализать раны, нанесенные коррупционным скандалом.

Но за три с лишним года, которые Джанни Инфантино провел на президентском посту, он действительно многого добился. О своих достижениях Инфантино поведал сам, обращаясь к делегатам Конгресса. Он отметил, что теперь уже никто не говорит о кризисе в FIFA, не поднимает вопрос о том, что организацию нужно полностью перестроить, не воспринимает FIFA как токсичную структуру. «Вместо этого мы говорим о футболе»,— отметил Инфантино. Он также напомнил, что за время его пребывания у власти FIFA вышла на траекторию развития. В подтверждение этого тезиса Джанни Инфантино напомнил о том, что чистые резервы FIFA, еще в 2015 году составлявшие $1 млрд, выросли почти в три раза и достигли $2,75 млрд.

Отметим, переизбрание Джанни Инфантино прошло на безальтернативной основе. Больше того, даже голосования как такового не было. Специально под «выборы» FIFA внесла изменения в регламент, позволяющие выбирать президента аккламацией. То есть «на основе реакции участников, выражаемой в виде аплодисментов, восклицаний, реплик и прочего непосредственного (неформального) изъявления своего мнения».

Арнольд Кабанов