В Квартале Энтузиастов посадили сосновую аллею «Лидеров России»

Глава Администрации Октябрьского района Роберт Ахунов, директор филиала российской девелоперской компании «Талан» в Уфе Наталья Прыткова и участники Всероссийского конкурса «Лидеры России» из Республики Башкортостан посадили сосновую аллею в Квартале Энтузиастов.

Лидеры России из Уфы – участники, финалисты, победители конкурса закупили и посадили сосны в Октябрьском районе, чтобы сделать Уфу лучше, сделать доброе дело и внести свой вклад в озеленение города. Теперь в Квартале Энтузиастов появится памятная аллея. В ближайших планах - создание на территории аллеи комфортной зоны отдыха со скамейками и пешеходными дорожками, чтобы в новом жилом комплексе жители домов и района могли душевно отдохнуть.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», создан по указу Президента России Владимира Путина и решает сразу несколько задач: испытание на прочность, кадровая перезагрузка и формирование лидерского резерва страны.

Наталья Владимировна Прыткова, директор филиала российской девелоперской компании «Талан» в Уфе, приняла участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2018-2019 гг.» и достигла в нём высоких результатов.

Наталья Прыткова:

- Дойдя до полуфинала я поняла, что это отличный шанс продемонстрировать и испытать свои навыки и управленческие способности, а также познакомиться с прекрасными профессионалами и научиться у них новому, ведь на очном этапе собрались успешные люди, достойные конкуренты и достойные соперники, умные, интересные, открытые для обмена опыта и знаниями единомышленники. Работая в командах и выполняя сложные кейсы, у нас рождалось много новых интересных, неожиданных идей, готовые к реализации предложения для развития нашей страны. Шансы стать лучшим из лучших есть у всех, надо только проявить себя! Действовать, делать и побеждать!