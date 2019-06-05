Энергопредприятия Урала перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Свердловские предприятия электросетевого комплекса перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в департаменте информполитики. По словам первого замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова, руководству предприятий поручено проверить укомплектованность и готовность ремонтных бригад к работе в случае ЧС.

Ранее МЧС выступило с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях. По данным ведомства, с 4 по 5 июня в регионе ожидаются сильные дожди, град и усиление ветра до 25 м/с. Синоптики сообщают, что дожди будут идти до пятницы. Днем температура будет меняться от +16 до +22. Ночью — от +5 до +11. Ветер 6-11 м/с. В Екатеринбурге дождливая погода сохранится до четверга, 6 июня. Днем — от +18 до +22. Ночью — от +8 до +11.