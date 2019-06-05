Денис Паслер подал документы на выдвижение в качестве кандидата на пост губернатора Оренбуржья

Врио губернатора Оренбургской области представил документы на выдвижение в качестве кандидата на пост губернатора. Об этом сообщается на сайте местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее делегаты региональной конференции партии приняли решение поддержать кандидатуру Дениса Паслера на выдвижение в качестве кандидата от «Единой России» на сентябрьских выборах. Врио губернатора набрал 141 из 153 голосов делегатов конференции.

С марта 2017 года по март 2019 года Денис Паслер исполнял обязанности генерального директора холдинга «Т Плюс». После отставки главы Оренбуржья Юрия Берга президент РФ Владимир Путин назначил господина Паслера врио губернатора региона.

Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября 2019 года.

Андрей Сазонов