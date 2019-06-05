В свердловской Общественной палате рассмотрят проблемы смертности на рабочих местах

Сегодня, 5 июня, в Общественной палате Свердловской области пройдет расширенное заседание рабочей группы по защите прав работников и вопросов занятости. Участники встречи обсудят проблемы смертности на рабочих местах от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам члена региональной Общественной палаты, зампредседателя федерации свердловских профсоюзов Алексея Киселева, несколько лет смертность на рабочих местах из-за сердечно-сосудистых заболеваний в разы превышает смертность от техногенных факторов.

В заседании примут участие специалисты федерации профсоюзов Свердловской области, представители регионального минздрава, Фонда социального страхования, Гострудинспекции, Роспотребнадзора, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Екатеринбургского медицинского научного центра, а также Уральского государственного медицинского университета.

«Профсоюзы считают, что есть причинно-следственная связь такой смертности на рабочем месте с производством. Мы неоднократно заявляли о необходимости оценивать рабочее место с позиции напряженности труда, замеряя эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. В частности, предлагалось внести соответствующие поправки в закон о специальной оценке условий труда»,— говорится в сообщении свердловских профсоюзов.