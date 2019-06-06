Изображение на конверте не признано неуважением к суду

Необычная коллизия возникла в ходе процесса по делу о банкротстве в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК). Суд на специально назначенном заседании выяснял, зачем один из участников разбирательства прислал свое ходатайство в конверте с изображением картины «Сдирание кожи с продажного судьи». Если бы этот поступок был расценен как неуважение к суду, отправителю грозил бы штраф или уголовное преследование. Однако АСКК не нашел оснований для наказания участника процесса.



Судья Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) Андрей Гарбовский в процессе о банкротстве компании-застройщика ООО «Сочи-Абсолют» рассмотрел вопрос о действиях кредитора Станислава Голубева, решив не налагать на него судебный штраф, сообщили “Ъ-Юг” в суде. Господин Голубев несколько недель назад отправил в суд документы в конверте с изображением картины голландского художника Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи». Определение суда о назначении заседания имеется на сайте АСКК (.pdf). По мнению судьи Гарбовского, действия кредитора требовали пояснений «в целях исключения неуважительного отношения к суду, а также для рассмотрения вопроса о возможном наложении судебного штрафа», говорится в определении. Отметим, что ст. 297 УК РФ (неуважение к суду) предусматривает принудительные работы и арест на срок до полугода.

Станислав Голубев, кредитор ООО «Сочи-Абсолют», не приехал на слушания, пояснив в письменном отзыве, что у него не было намерения как-либо воздействовать на суд. Кроме того, участник процесса принес суду свои извинения, объяснив инцидент ошибкой своего юриста. На заседании АСКК в качестве слушателя присутствовал известный краснодарский адвокат Алексей Аванесян, который попросил слова и пояснил, что у него также имеются конверты с изображением картины Герарда Давида. «Я продемонстрировал свой конверт и рассказал о художнике, о сюжете картины и о том, что изображение само по себе оскорбить не может»,— написал господин Аванесян на своей странице в сети Facebook.

Скандальное письмо в адрес АСКК содержало ходатайство Станислава Голубева о приведении реестра кредиторов ООО «Сочи-Абсолют» в соответствие с законодательством. Господин Голубев был признан кредитором ООО «Сочи-Абсолют» в 2017 году, установленная сумма его требований — 8 млн руб. Компания «Сочи-Абсолют» была признана несостоятельной в ноябре 2018 года, сумма требований к банкроту — около 950 млн руб., основную часть кредиторов составляют покупатели квартир в жилом комплексе «Абсолют» (370 человек). Многоквартирный дом в центре Сочи должен был вводиться в эксплуатацию в 2015 году, но в настоящее время готовность объекта не превышает 35%. Директор компании-застройщика Ирина Стародуб с января прошлого года находится под домашним арестом, в настоящее время уголовное дело в отношении нее рассматривается Центральным судом Сочи (мошенничество со средствами покупателей недвижимости). В ходе банкротства ООО «Сочи-Абсолют» кредитор Станислав Голубев добивается аннулирования прав на недостроенный объект одной из покупательниц, которая заключила с застройщиком договор инвестирования, а не долевого участия. Соответствующее заявление было подано в АСКК, однако суд отклонил требования кредитора, сославшись на срок давности.

Тем временем проверяют и самих краснодарских судей. Краевая квалификационная коллегия судей (ККС) разбирается с еще одной скандальной ситуацией, получившей большой общественный резонанс. В ККС создана комиссия по проверке заявления автоконцернов Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar. Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, автоконцерны пожаловались в Генпрокуратуру, ФСБ и ККС на незаконные, по их мнению, решения краснодарских судов о взыскании компенсаций за якобы выявленные дефекты в дорогих автомобилях. Автоконцерны представили данные как минимум о 30 судебных актах, в которых была взыскана стоимость ремонта, неустоек, штрафов в объеме, который в несколько раз превышает цену нового автомобиля. Дела, в которых в качестве ответчиков фигурируют автоконцерны, запрошены из районных судов в ККС, сообщили “Ъ-Юг” в коллегии судей.

Анна Перова, Краснодар