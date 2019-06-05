В Татарстане только шесть строительных компаний заключили договоры эскроу с банками

Только шесть застройщиков в Татарстане заключили договоры с банками для финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в правительстве России по жилищным вопросам. По его словам, на условиях проектного финансирования будут построены 66 домов.

Всего в регионе по эскроу-счетам работают 16 банков, девять из них к настоящему времени получили 106 заявок на заключение договоров долевого строительства с использованием счетов эскроу, сказал глава республики.

В этом году 149 домов, строительство которых уже началось, будут возводить по старым правилам долевого строительства, добавил господин Минниханов.

Ранее господин Минниханов заявлял, что 54 из 109 работающих в Татарстане застройщиков не готовы перейти на новую систему работы. Это может увеличить количество обманутых дольщиков с 4 тыс. человек до 16 тыс. человек.

Напомним, с 1 июля застройщики не смогут привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу, пока объект не будет введен в эксплуатацию. Строительство предполагается вести за счет банковских кредитов.

В Татарстане первый договор долевого участия между компанией с использования счета эскроу был зарегистрирован в ноябре 2018 года. Его заключили компания «Унистрой» и Сбербанк. Строительство дома по проектному финансированию идет в жилом комплексе Art city в Казани.

Как писал “Ъ-Казань”, применение эскроу-счетов привело к росту цен на квадратный метр. Эксперт издания прогнозировал, что нововведение подстегнет цены на 10–15% за кв. м в новостройках. По итогам марта Казань стала лидером по росту цен на жилье — средняя цена 1 кв. м. на рынке вторичного жилья с марта 2018 года возросла на 17,2%, до 82,7 тыс. руб., а в новостройках — на 16,2%, до 79,1 тыс. руб.

“Ъ-Казань”