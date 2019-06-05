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Президент США Дональд Трамп

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Трамп допустил возможность военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил военную операцию против Ирана, но надеется на переговоры, сообщает Reuters. Советующее заявление он сделал во время интервью британскому телеканалу ITV. Отвечая на вопрос журналиста о возможности вооруженного конфликта с Ираном, господин Трамп сказал: «Всегда есть шанс. Хочу ли я? Нет, я бы не хотел, но всегда есть шанс». Также он выразил готовность встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани для переговоров.

«Иран являлся самым враждебным местом, когда я впервые пришел в Белый дом. В то время это была террористическая нация номер один в мире, которой, возможно, они остаются и сегодня»,— также сказал американский президент.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности заключить с Ираном новое ядерное соглашение, если иранские власти откажутся от производства атомного оружия.

В мае 2019 года иранские власти решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанного в 2015 году. В ответ на это Вашингтон ввел против Тегерана новые ограничения, усилив при этом военное присутствие в Персидском заливе. Годом ранее о выходе из СВПД объявил президент США.

Подробнее об отношениях двух стран читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп помянул Иран добрым словом».

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